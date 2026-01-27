27 ene. 2026
Cerro Porteño

Zapag duro contra Olimpia: “Tuvimos varios campeonatos amañados”

El presidente saliente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, cuestionó el proceso de investigación, acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia.

Enero 27, 2026 02:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan José Zapag

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Telefuturo

Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, cuestionó el proceso de investigación acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia, que desembocó en la expulsión de Marco Trovato de la dirigencia del fútbol.

Tuvimos varios campeonatos amañados, robados, se veía eso, se notaba, (...) Todo ahí había: árbitros, jugadores”, expuso Zapag en charla con Urbana Sports.Este es el único país en donde un equipo que maniobra por responsabilidad de sus cabeza está todavía en Primera División. Es una realidad”, apuntó.

“Terminó la investigación, terminó todo, ¿dónde está todo? Inmunidad, impunidad. Estuvo malo eso. Algo más tenía que investigarse. Si hay nombres, grabaciones, de todo, screen de pantalla. En este país... una joda”, aseveró.

Olimpia entre 2018 y 2019 consiguió 4 títulos bajo la presidencia de Marco Trovato. La FIFA investigó al dirigente y lo sancionó el 28 de septiembre de 2020, declarándolo culpable “de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”.

