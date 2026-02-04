Raúl Cáceres está para volver al onceno de Olimpia

La gran novedad en el equipo de Olimpia para el partido del domingo ante Nacional desde las 20:15 en el estadio Arsenio Erico será la vuelta de Raúl Cáceres al puesto de lateral derecho, tras cumplir con las dos fechas de suspensión luego de la tarjeta roja directa que recibió en el estreno ante Guaraní.

Fernando Cardozo en la fecha 2 y César Olmedo en la fecha 3 fueron sus reemplazantes, pero ninguno logró destacarse, por lo que su regreso al cuadre base es un hecho.

Por otra parte, Richard Sánchez, quizás el fichaje decano más rimbombante de este marcado, ya trabaja a la par de sus compañeros y estaría en el banco de suplentes con chances de sumar sus primeros minutos, mientras que Eduardo Delmás, que cumple con la regla juvenil, llenó las expectativas en todos los partidos y se mantendría en el onceno.

El Decano arrancó el torneo Apertura con 7 puntos de 9 posibles, dejando buenas sensaciones.