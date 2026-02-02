02 feb. 2026
Olimpia

Eduardo Delmás se va afianzando

Larissa Schaerer, madre del juvenil de Olimpia Eduardo Delmás, destacó el presente que lleva el jugador.

Febrero 02, 2026 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif

Eduardo Delmás, jugador de Olimpia.

Foto: Prensa - Olimpia

Larissa Schaerer, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM sobre lo que viene siendo el rendimiento de su hijo, Eduardo Delmás en el primer equipo de Olimpia. La ex tenista y actual dirigente, destacó el aplomo que viene mostrando en la Primera División.

“Se está afianzando, con más confianza, está jugando bien. Está sumamente contento por la oportunidad. Viene entrenando bien, en cada partido se va afianzando y soltándose”, dijo Schaerer en la 1080 AM.

En un momento recordó la formación que tiene el jugador, que tuvo una etapa jugando Fútsal en Fernando de la Mora. “Eso le ayudó bastante, le hace diferente”, tiró. Igualmente destacó el respaldo del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez que se fijó en las cualidades del jugador zurdo de 19 años.

Olimpia Larissa Schaerer Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marco Trovato
Olimpia
Trovato respondió las declaraciones de Zapag: “Sigue el lloro”
Este día, el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, dijo que se tuvo “varios campeonatos amañados” y el extitular de Olimpia, Marco Trovato, salió al cruce: “Sigue el lloro”.
Enero 27, 2026 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
nnff.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez cambia medio equipo
El técnico de Olimpia mete mano en el equipo y prepara cinco cambios para el partido de este miércoles en Pedro Juan Caballero.
Enero 27, 2026 01:26 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.06.23.jpeg
Olimpia
Raúl Cáceres rompe el silencio tras su expulsión
El defensor Raúl Cáceres se refirió a su debut oficial con la camiseta de Olimpia en la victoria ante Guaraní donde terminó expulsado.
Enero 27, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
OLIMPIA vs. GUARANI_29_65277746.jpg
Olimpia
Sebastián Ferreira apunta a su mejor versión a fuerza de goles
El atacante, que convirtió en el triunfo ante Guaraní, expuso que el apoyo va a ser clave para lograr objetivos con el Franjeado.
Enero 26, 2026 09:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Claudia Martínez
Olimpia
Claudia Martínez, un “diamante increíble”
La delantera de Olimpia Claudia Martínez seguirá su carrera en el fútbol norteamericano.
Enero 26, 2026 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
Olimpia compra más propiedades y avanza
El futuro estadio mundialista de Olimpia continúa construyéndose de acuerdo con lo planeado, indicó el presidente Rodrigo Nogués.
Enero 26, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más