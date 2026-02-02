Eduardo Delmás se va afianzando

Larissa Schaerer, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM sobre lo que viene siendo el rendimiento de su hijo, Eduardo Delmás en el primer equipo de Olimpia. La ex tenista y actual dirigente, destacó el aplomo que viene mostrando en la Primera División.

“Se está afianzando, con más confianza, está jugando bien. Está sumamente contento por la oportunidad. Viene entrenando bien, en cada partido se va afianzando y soltándose”, dijo Schaerer en la 1080 AM.

En un momento recordó la formación que tiene el jugador, que tuvo una etapa jugando Fútsal en Fernando de la Mora. “Eso le ayudó bastante, le hace diferente”, tiró. Igualmente destacó el respaldo del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez que se fijó en las cualidades del jugador zurdo de 19 años.

