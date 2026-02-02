02 feb. 2026
Olimpia

A dos años de la partida de ODD

Olimpia recuerda con mucho respeto dos años de la partida del dirigente más ganador en la historia del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.

Febrero 02, 2026 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
odd.jfif

Osvaldo Domínguez Dibb, presidente honorario del club Olimpia.

Olimpia recordó este lunes dos años del fallecimiento de su máximo referente dirigencial, el gran Osvaldo Domínguez Dibb que un 2 de febrero, pero del 2024, pasó a la eternidad.

“A dos años de su partida, su legado sigue más vivo que nunca. La persona que, con su visión y liderazgo, no solo hizo grande al Olimpia: lo hizo eterno. Su amor incondicional marcó para siempre la historia del Rey de Copas. Gratitud, cariño y respeto. Hoy lo recordamos con todo esto. Eterno presidente, eterno legado”, escribió el club Olimpia en sus redes sociales.

Domínguez Dibb nació un 5 de agosto y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.

El Tigre –como le decían sus amigos y allegados- estuvo en la presidencia franjeada en los periodos 1976-1990 y 1996-2004. Bajo su mandato, conquistó 14 títulos nacionales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores de América, 2 Recopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.

Por tales logros siempre es reconocido como el más laureado. Su frase célebre utilizada en la actualidad “La gloria no tiene precio” caló hondo en el hincha olimpista, y es uno de los dichos que utilizan los simpatizantes ante su archirrival.

Olimpia Osvaldo Domínguez Dibb Libertadores
Redacción D10
