A dos años de la partida de ODD

Olimpia recordó este lunes dos años del fallecimiento de su máximo referente dirigencial, el gran Osvaldo Domínguez Dibb que un 2 de febrero, pero del 2024, pasó a la eternidad.

“A dos años de su partida, su legado sigue más vivo que nunca. La persona que, con su visión y liderazgo, no solo hizo grande al Olimpia: lo hizo eterno. Su amor incondicional marcó para siempre la historia del Rey de Copas. Gratitud, cariño y respeto. Hoy lo recordamos con todo esto. Eterno presidente, eterno legado”, escribió el club Olimpia en sus redes sociales.

Domínguez Dibb nació un 5 de agosto y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.

El Tigre –como le decían sus amigos y allegados- estuvo en la presidencia franjeada en los periodos 1976-1990 y 1996-2004. Bajo su mandato, conquistó 14 títulos nacionales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores de América, 2 Recopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.

Por tales logros siempre es reconocido como el más laureado. Su frase célebre utilizada en la actualidad “La gloria no tiene precio” caló hondo en el hincha olimpista, y es uno de los dichos que utilizan los simpatizantes ante su archirrival.