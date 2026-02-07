En Olimpia la consigna es alcanzar la cima

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario del club decano, conversó ayer con El Extra de Fútbol a lo Grande por NPY y palpitó el compromiso, asegurando que es de vital importancia para la institución. “Nos jugamos la punta, es un partido crucial, veo bien al equipo, se nota una mejoría, hay que seguir creciendo pero está dejando buenas sensaciones”, comentó.

El equipo que perfila Pablo Vitamina Sánchez para medir al Trico es con: Gastón Olveira, Raúl Cáceres Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Iván Leguizamón, Richard Ortiz, Juan Alfaro y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

CIFRA. 6 goles tiene Sebastián Ferreira en Olimpia desde su regreso el año pasado (5 en 2025 y 1 en 2026).