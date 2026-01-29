Cuando entran Richard Ortiz y Alejandro Siva “el contrario se ríe”
Un ex jugador de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní, entre otros equipos en Paraguay, hizo un análisis del empate del Decano contra el 2 de Mayo y presentó “un dato incómodo” referente a Richard Ortiz y Alejandro Silva.
Iván González Ferreira, ex jugador de Cerro Porteño, Olimpia y Guaraní, entre otros equipos, hizo un análisis de lo que dejó el empate del Decano contra el Gallo Norteño y expuso a dos jugadores de experiencia: Richard Ortiz y Alejandro Silva.
“Cuando el DT habla de ‘jerarquía’ y manda a la cancha a Silva y Ortiz, el contrario se ríe. El fútbol no perdona la edad sino que la expone”, expulso en sus redes sociales. Luego agregó: “Silva y Ortiz no llegan tarde a la pelota, directamente no llegan. El retiro a tiempo también puede ser un acto de grandeza”.
Análisis del partido de Olimpia.— Ivan Gonzalez Ferreira (@ivangf_10) January 29, 2026
Cabe resaltar que el capitán de Olimpia ingresó al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo del argentino Juan Fernando Alfaro, mientras que el volante charrúa lo hizo a los 57 minutos en sustitución del juvenil Eduardo Delmás.
“Y un dato incómodo: con Silva y Ortiz en cancha el equipo juega a otra velocidad: la del fútbol de hace 20 años”, sentenció.