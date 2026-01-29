Cuando entran Richard Ortiz y Alejandro Siva “el contrario se ríe”

Iván González Ferreira, ex jugador de Cerro Porteño, Olimpia y Guaraní, entre otros equipos, hizo un análisis de lo que dejó el empate del Decano contra el Gallo Norteño y expuso a dos jugadores de experiencia: Richard Ortiz y Alejandro Silva.

“Cuando el DT habla de ‘jerarquía’ y manda a la cancha a Silva y Ortiz, el contrario se ríe. El fútbol no perdona la edad sino que la expone”, expulso en sus redes sociales. Luego agregó: “Silva y Ortiz no llegan tarde a la pelota, directamente no llegan. El retiro a tiempo también puede ser un acto de grandeza”.

Análisis del partido de Olimpia.



Cuando el DT habla de ‘jerarquía’ y manda a la cancha a Silva y Ortiz, el contrario se ríe.

El fútbol no perdona la edad sino que la expone.



Silva y Ortiz no llegan tarde a la pelota. directamente no llegan. El retiro a tiempo también puede ser… — Ivan Gonzalez Ferreira (@ivangf_10) January 29, 2026

Cabe resaltar que el capitán de Olimpia ingresó al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo del argentino Juan Fernando Alfaro, mientras que el volante charrúa lo hizo a los 57 minutos en sustitución del juvenil Eduardo Delmás.

“Y un dato incómodo: con Silva y Ortiz en cancha el equipo juega a otra velocidad: la del fútbol de hace 20 años”, sentenció.