29 ene. 2026
Olimpia

Cuando entran Richard Ortiz y Alejandro Siva “el contrario se ríe”

Un ex jugador de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní, entre otros equipos en Paraguay, hizo un análisis del empate del Decano contra el 2 de Mayo y presentó “un dato incómodo” referente a Richard Ortiz y Alejandro Silva.

Enero 29, 2026 
Por Redacción D10
richard ortiz.jpg

Richard Ortiz, capitán y referente histórico de Olimpia.

Foto: Gentileza

Iván González Ferreira, ex jugador de Cerro Porteño, Olimpia y Guaraní, entre otros equipos, hizo un análisis de lo que dejó el empate del Decano contra el Gallo Norteño y expuso a dos jugadores de experiencia: Richard Ortiz y Alejandro Silva.

“Cuando el DT habla de ‘jerarquía’ y manda a la cancha a Silva y Ortiz, el contrario se ríe. El fútbol no perdona la edad sino que la expone”, expulso en sus redes sociales. Luego agregó: “Silva y Ortiz no llegan tarde a la pelota, directamente no llegan. El retiro a tiempo también puede ser un acto de grandeza”.

Cabe resaltar que el capitán de Olimpia ingresó al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo del argentino Juan Fernando Alfaro, mientras que el volante charrúa lo hizo a los 57 minutos en sustitución del juvenil Eduardo Delmás.

“Y un dato incómodo: con Silva y Ortiz en cancha el equipo juega a otra velocidad: la del fútbol de hace 20 años”, sentenció.

Olimpia Richard Ortiz Alejandro Silva
Redacción D10
