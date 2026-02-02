El nuevo equipo de Junior Barreto

El defensor Junior Barreto deja Olimpia y seguirá su carrera deportiva en el Atlético Goianiense del fútbol brasileño, que este año participa en la Serie B del balompié del citado país.

El zaguero irá a préstamo a cambio de 50 mil dólares, con opción a compra por un millón de dólares, manifestó el presidente de la entidad Rodrigo Nogués, en charla con medios locales.

Barreto perdió consideración del entrenador Pablo Sánchez, ya que en ese puesto juegan como titulares Mateo Gamarra y Gustavo Vargas. Además, tiene como alternativa a Juan Vera, jugador fichado en este semestre desde Sportivo Trinidense.

En busca de minutos en la Primera también había dejado la entidad de Para Uno el central Axel Alfonzo, quien partidó al fútbol trasandino, específicamente en el Deportes Limache.

Olimpia hizo este semestre 12 contrataciones para encarar los desafíos de la temporada, entre ellos la Copa Sudamericana, que deberá jugar contra Trinidense por un lugar en la fase de grupos de la competencia internacional.