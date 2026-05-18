18 may. 2026
Sportivo San Lorenzo

Troadio: “El empate es justo, pero nos vamos con un sabor amargo”

El DT de San Lorenzo valoró el punto ante Sportivo Luqueño, aunque lamentó la falta de eficacia y el gol anulado que pudo cambiar la historia del partido.

Mayo 18, 2026 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Al todo o nada. Las acciones fueron más intensas en la primera mitad de partido. En el complento se cuidó el resultado.

Gentileza/Spvo. San Lorenzo

Tras el empate sin goles frente a Sportivo Luqueño en el cierre de la fecha 21 del Apertura 2026, el director técnico de San Lorenzo, Troadio Duarte, realizó el análisis del encuentro en conferencia de prensa, destacando la entrega de su equipo y la importancia de seguir sumando en la recta final del torneo.

“Sumamos y, a veces, cuando no se puede ganar también es importante no perder. Sabemos que necesitamos triunfos, pero venimos de una victoria ante Olimpia y queremos cerrar de la mejor manera”, expresó el DT.

Duarte hizo especial énfasis en lo ocurrido durante el primer tiempo, donde su equipo generó las situaciones más claras: “Creo que creamos muchísimas chances de gol. Incluso se nos anula un gol (Iván Torres) que, desde nuestra visión en el campo, fue legítimo. Son jugadas que después se analizan, pero ya es tarde para lamentarse”,señaló.

Sobre esa acción puntual, el entrenador explicó: “Fue una disputa normal, donde nuestro jugador gana bien y termina en gol. En partidos tan cerrados, esas pocas situaciones son clave y nosotros la habíamos aprovechado”.

En cuanto al desarrollo general del encuentro, consideró que el resultado terminó siendo equilibrado: “Fue un partido parejo. Ambos equipos tuvieron sus chances. En el primer tiempo fuimos un poco superiores, pero no pudimos concretar. Ellos también generaron y por eso el empate termina siendo justo”.

El DT también analizó la diferencia entre ambas etapas, donde su equipo retrocedió en el complemento: “El rival nos llevó un poco hacia atrás y también sentimos el desgaste del partido anterior. Hubo jugadores que no venían teniendo muchos minutos, pero en líneas generales el equipo estuvo ordenado y a la altura”.

Finalmente, Troadio se refirió a lo que viene para San Lorenzo, que cerrará el torneo como visitante: “Tenemos una última fecha muy importante (vs. 2 de Mayo en Pedro Juan ). Por respeto a este plantel, vamos a encarar ese partido de la mejor manera. Después habrá tiempo para analizar lo que se viene en el Clausura”.

Pese a no haber logrado la victoria, San Lorenzo sumó un punto que mantiene su lucha en la tabla, aunque con la sensación de que, por lo hecho en varios pasajes del juego, pudo haber conseguido algo más.

San Lorenzo Sportivo Luqueño Torneo Apertura
Redacción D10
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