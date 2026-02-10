10 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

Los pedidos de Julio César Cáceres

Óscar Said, presidente de San Lorenzo, reveló que de momento son tres los lugares que buscarían reforzar.

Febrero 10, 2026 12:29 p. m. • 
Por Redacción D10
El Rayadito quiere salir del mal momento.

Foto: Prensa - San Lorenzo

El Emperador Julio César Cáceres estuvo haciendo un relevamiento del plantel y ya hizo conocer los puestos que buscar reforzar. Óscar Said, presidente de San Lorenzo, contó detalles en Fútbol a lo Grande.

Según el dirigente, un defensa, un extremo y un delantero serían los jugadores buscados, aunque no cerró la posibilidad a la llegada de más. “Si nos hace falta, vamos a hacer el esfuerzo necesario”, respondió el mandamás Rayadito sobre la consulta de si podrían cumplir con la exigencia económica.

Said aclaró que no mirarán la procedencia del jugador, sino que venga a suplir la necesidad que tiene el cuadro santo.

CONFIANZA. Aldo Quiñonez, jugador del Rayadito, también conversó con Radio Monumental y dijo que la llegada de Cáceres abre esperanza a los jugadores que no venían jugando regularidad y existe un convencimiento en que el espíritu ganador de Julio reencauzará el camino del equipo.

Fútbol paraguayo Sportivo San Lorenzo Oscar Said
Redacción D10
