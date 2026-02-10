Los pedidos de Julio César Cáceres

El Emperador Julio César Cáceres estuvo haciendo un relevamiento del plantel y ya hizo conocer los puestos que buscar reforzar. Óscar Said, presidente de San Lorenzo, contó detalles en Fútbol a lo Grande.

Según el dirigente, un defensa, un extremo y un delantero serían los jugadores buscados, aunque no cerró la posibilidad a la llegada de más. “Si nos hace falta, vamos a hacer el esfuerzo necesario”, respondió el mandamás Rayadito sobre la consulta de si podrían cumplir con la exigencia económica.

Said aclaró que no mirarán la procedencia del jugador, sino que venga a suplir la necesidad que tiene el cuadro santo.

CONFIANZA. Aldo Quiñonez, jugador del Rayadito, también conversó con Radio Monumental y dijo que la llegada de Cáceres abre esperanza a los jugadores que no venían jugando regularidad y existe un convencimiento en que el espíritu ganador de Julio reencauzará el camino del equipo.

