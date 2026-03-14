14 mar. 2026
Sportivo San Lorenzo

Wilson Quiñónez: “Se rescata la fortaleza espiritual”

Al Sportivo San Lorenzo se le volvió a privar la victoria. Para su portero Wilson Quiñónez “se rescata la fortaleza espiritual y mental que tiene el equipo”.

Marzo 14, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Wilson Quiñónez

Wilson Quiñónez, portero del Sportivo San Lorenzo.

Foto: Gentileza - APF

El Sportivo San Lorenzo igualó a un gol con el Sportivo Luqueño y pasó otra fecha más sin poder ganar. Su portero Wilson Quiñónez comentó: “No pudimos lograr la victoria que estamos buscando hace varias fechas. Volvimos a empatar el partido, con un penal en contra, pero se rescata la fortaleza espiritual y mental que tiene el equipo”.

Seguimos luchando, peleando para que llegue esa tan ansiada victoria (…) Para el equipo es importante cortar esa racha de derrotas, tenemos dos empates seguidos, estamos buscando la victoria”, indicó en contacto para Tigo Sports.

Al ser consultado sobre lo que le falta al equipo para ganar, respondió: “Tenemos como una racha impresionante de que cuando estamos en un buen momento, nos viene un penal en contra o una jugada un poco desgraciada. Por eso nos cuesta sostener el resultado y ganar”.

El Sportivo San Lorenzo sigue último en la clasificación del Torneo Apertura, con tres puntos. Si bien está complicado también en la zona de descenso, con algunas victorias saldría de ese lugar.

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