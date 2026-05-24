Cristóforo y Colmán tras el triunfo: “La energía es diferente”

El arquero Federico Cristóforo y el delantero Cristian Colmán, ambos referentes del Sportivo San Lorenzo, hablaron este sábado con Radio Monumental luego del triunfo por 1-0 ante el 2 de Mayo en el cierre del Torneo Apertura 2026.

Más allá de la victoria, el contexto del conjunto de San Lorenzo sigue siendo complejo, ya que el equipo continúa en la última posición de la tabla del descenso y con la necesidad de sumar con urgencia en la segunda parte de la temporada. Sin embargo, este resultado llega como un pequeño alivio en lo anímico tras un semestre irregular.

En ese sentido, Cristóforo destacó la importancia del triunfo y el cambio de energía dentro del plantel en las últimas fechas. “Nos ayuda mucho ganar, el equipo se encontró en estos últimos juegos y la energía es diferente”, expresó el arquero, resaltando la mejoría en el cierre del torneo.

Por su parte, Colmán también valoró el cierre positivo, aunque reconoció las dificultades atravesadas durante la primera parte del año. “Veníamos de un semestre para el olvido y ahora sobre el final llegan las victorias”, señaló el delantero, marcando la intención del grupo de tomar este envión como base para lo que viene.

San Lorenzo ahora buscará reordenarse de cara al próximo torneo, donde la urgencia por mejorar su promedio será una de las principales exigencias. Mientras tanto, el triunfo ante 2 de Mayo deja una señal de reacción en un momento clave de la temporada.