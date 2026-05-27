27 may. 2026
Futsal FIFA

Cerro tiene rival confirmado en la Libertadores

Cerro Porteño tiene rival confirmado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de Futsal que se disputa en tierras brasileñas.

Mayo 27, 2026 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño enfrentará en cuartos de final a Boca Juniors.

Cerro Porteño avanzó a cuartos de final de la Conmebol Libertadores de Futsal FIFA que se disputa en Carlos Barbosa, Brasil y en dicha instancia enfrentará a un poderoso equipo del continente.

El Ciclón se medirá a Boca Juniors de Argentina en un verdadero partidazo de dos planteles con historia en esta disciplina deportiva, donde Cerro Porteño saca ventaja por ser campeón de América ante un equipo xeneize que nunca pudo consagrarse a nivel continental.

De avanzar, Cerro Porteño medirá en semifinales al vencedor de la otra serie compuesta por Nacional de Montevideo o Magnus Futsal de Brasil.

En la otra llave, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Carlos Barbosa vs. Panta Walon y Centauros vs. Lyon de Cali, Colombia.

Cerro Porteño Libertadores Futsal
Redacción D10
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