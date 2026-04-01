Grave lesión de Wilson Quiñónez

El Sportivo San Lorenzo sigue con una negra racha en el torneo Apertura, en el que no consiguió ganar en 14 fechas disputadas y para colmo de males, este martes terminó por perder a una pieza clave como lo es el portero Wilson Quiñónez.
El golero salió desde su arco, tratando de alejar el peligro y justo antes de despejar recibe el planchazo de Alex Servián que termina lesionando al jugador rayadito.
Según el comunicado de prensa de la institución, el portero fue sometido a estudios y tras el mismo se confirmó que sufrió una fractura de peroné, por lo que deberá pasar por cirugía.
🥹Wilson Quinóñez salió de su área para disputar un balón y sufrió una lesión grave. Fue retirado en ambulancia.— Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 1, 2026
