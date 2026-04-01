06 abr. 2026
Sportivo San Lorenzo

Grave lesión de Wilson Quiñónez

VIDEO. Wilson Quiñónez sufrió una lesión de consideración en el juego frente al Sportivo Ameliano.

Abril 01, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Wilson Quiñónez pasara por cirugía.

El Sportivo San Lorenzo sigue con una negra racha en el torneo Apertura, en el que no consiguió ganar en 14 fechas disputadas y para colmo de males, este martes terminó por perder a una pieza clave como lo es el portero Wilson Quiñónez.

El golero salió desde su arco, tratando de alejar el peligro y justo antes de despejar recibe el planchazo de Alex Servián que termina lesionando al jugador rayadito.

Según el comunicado de prensa de la institución, el portero fue sometido a estudios y tras el mismo se confirmó que sufrió una fractura de peroné, por lo que deberá pasar por cirugía.

