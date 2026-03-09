La historia de resiliencia de Luis Cáceres, el salvador del Santo

Luis Cáceres, en charla con Fútbol a lo Grande, rememoró una triste historia que tuvo que superar con resiliencia y coraje en medio de su carrera futbolística, donde expuso que “hasta pude perder la pierna con la lesión”.

Luis Fernando Cáceres había sufrido una grave lesión en octubre de 2022 jugando para la reserva de Olimpia: fractura expuesta de tibia y peroné derecho. Tras recaídas e infecciones, la lesión casi le cuesta la pierna y lo mantuvo inactivo por 1 año y 11 meses, aunque logró recuperarse y seguir jugando.

“En su momento tuve 13 a 14 cirugías, pasé mal la verdad, fue un golpe muy duro en mi carrera cuando venía jugando en el Olimpia pero ahora con 30 años estoy recuperando”, dijo.

Cáceres manifestó además que en ese momento pensó hasta dar un paso al costado en su carrera, sin embargo se aferró a la fe y a su familia. “No fue nada fácil, con resiliencia logré volver a salir de todo lo malo que me estaba pasando”.

Por último, Luis Cáceres señaló que por respeto a su pasado en el club Olimpia, decidió no festejar el tanto. “No festeje el gol por mi pasado en Olimpia, ellos me ayudaron mucho en su momento en mi recuperación por la lesión”, expresó. Destacó además que el Franjeado supo ayudarle durante el tratamiento.

En la fecha 10, el Rayadito se medirá este viernes ante Luqueño desde las 18:30 en el estadio Erico Galeano.