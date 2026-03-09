09 mar. 2026
Sportivo San Lorenzo

La historia de resiliencia de Luis Cáceres, el salvador del Santo

El zaguero del Sportivo San Lorenzo, Luis Cáceres, fue el autor del empate 1-1 en el duelo ante Olimpia. Sin dudas fue el partido de la fecha donde se enfrentaban David contra Goliat, choque extremo entre el líder y el colista.

Marzo 09, 2026 05:54 p. m. • 
Por Redacción D10
luiss.jpg

Luis Cáceres tras el partido ante Olimpia.

Foto: Sportivo San Lorenzo.

Luis Cáceres, en charla con Fútbol a lo Grande, rememoró una triste historia que tuvo que superar con resiliencia y coraje en medio de su carrera futbolística, donde expuso que “hasta pude perder la pierna con la lesión”.

Luis Fernando Cáceres había sufrido una grave lesión en octubre de 2022 jugando para la reserva de Olimpia: fractura expuesta de tibia y peroné derecho. Tras recaídas e infecciones, la lesión casi le cuesta la pierna y lo mantuvo inactivo por 1 año y 11 meses, aunque logró recuperarse y seguir jugando.

“En su momento tuve 13 a 14 cirugías, pasé mal la verdad, fue un golpe muy duro en mi carrera cuando venía jugando en el Olimpia pero ahora con 30 años estoy recuperando”, dijo.

Cáceres manifestó además que en ese momento pensó hasta dar un paso al costado en su carrera, sin embargo se aferró a la fe y a su familia. “No fue nada fácil, con resiliencia logré volver a salir de todo lo malo que me estaba pasando”.

Por último, Luis Cáceres señaló que por respeto a su pasado en el club Olimpia, decidió no festejar el tanto. “No festeje el gol por mi pasado en Olimpia, ellos me ayudaron mucho en su momento en mi recuperación por la lesión”, expresó. Destacó además que el Franjeado supo ayudarle durante el tratamiento.

En la fecha 10, el Rayadito se medirá este viernes ante Luqueño desde las 18:30 en el estadio Erico Galeano.

San Lorenzo Olimpia APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAtulxyW8AArg5F.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Los pedidos de Julio César Cáceres
Óscar Said, presidente de San Lorenzo, reveló que de momento son tres los lugares que buscarían reforzar.
Febrero 10, 2026 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HAtudOSWUAAEziU.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Óscar Said: “Cáceres es un multicampeón”
El presidente de San Lorenzo, Óscar Said, justificó la contratación de Julio César Cáceres y contó que el currículum y la metodología de trabajo inclinaron la decisión.
Febrero 09, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
HAtudebbQAEqY0F.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Julio César Cáceres asumió en San Lorenzo
El Emperador fue presentado en el Rayadito y ya trabaja pensando en levantar el presente.
Febrero 09, 2026 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
HApdh_JWUAEHfig.jpeg
Sportivo San Lorenzo
El Emperador llega a San Lorenzo
El Sportivo San Lorenzo confirmó este domingo a su nuevo entrenador: Julio César Cáceres.
Febrero 08, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HACrGbmWkAEGeT5.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Sergio Órteman deja el Rayadito
Tras la última derrota frente a Deportivo Recoleta, Sergio Órteman dejó la conducción del Sportivo San Lorenzo.
Febrero 07, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
aldo quiñonez quiñónez_65400720.jpg
Sportivo San Lorenzo
Quiñónez: “Fue difícil jugar con uno menos”
Quiñónez: “Fue difícil jugar con uno menos”
Febrero 02, 2026 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más