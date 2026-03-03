03 mar. 2026
Sportivo San Lorenzo

A Sergio Órteman le dolió salir del Sportivo San Lorenzo

Después de varias fechas ya alejado del banquillo del Sportivo San Lorenzo, Sergio Órteman se refirió a su salida y confesó que se sintió dolido porque no se evaluaron algunas cuestiones.

Marzo 03, 2026 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Orteman.jpg

Sergio Órteman duró tres fechas en el Torneo Apertura 2026.

Foto: Gentileza - San Lorenzo

Sergio Órteman habló de su salida del Sportivo San Lorenzo y comentó que le dolió. “Te duele por cómo se dio tan rápido todo, por cómo se había trabajado bien, por cómo se volvió a crecer con el club, pero los resultados mandan”, aseguró.

En contacto para el programa Fútbol a lo Grande, el entrenador recordó: “Nos tocó una semana durísima: Nacional, Cerro y Ameliano con 10 hombres. Eso no entró en evaluación, solo el resultado”.

Sergio Órteman dijo ser consciente sobre el manejo que se tiene con los técnicos cuando no hay resultados, aunque también subrayó que dirigió la plantilla que consiguió ascensos consecutivos cuando el equipo aún estaba en categorías menores a la Primera División.

“El primer fusible es el entrenador, pero cuando es el entrenador que trabajó muchos años en la institución, sabés su forma de trabajar y profesionalismo, a la tercer fecha, capaz que por algún capricho que no sea de un dirigente, que tengas que salir es complicado. Lo acepté porque están en su derecho y quieren lo mejor para el club”, soltó.

Si bien no dio nombres, Sergio Órteman apuntó a una persona en particular. “Tuve un par de charlas ingratas con esa persona. En todos los clubes aparecen esos que creen que entienden de fútbol y saben más que los entrenadores, pero el problema es que no lo ejercen”, sentenció.

Sportivo San Lorenzo Sergio Órteman
Redacción D10
