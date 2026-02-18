18 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

El nuevo nueve del Rayadito

El Sportivo San Lorenzo anunció este miércoles la incorporación del delantero paraguayo Cristian Colmán.

Febrero 18, 2026 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
HBb4byNXQAAAOzv.jpeg

Colmán ya fue presentado en el Rayadito.

Foto: Prensa - San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo, que tuvo un arranque negativo en el que hila cinco derrotas y un cambio de cuerpo técnico, confirmó este miércoles la llegada de otro refuerzo más y se trata del delantero Cristian Colmán.

Colmán inició su carrera en el 3 de Febrero, luego pasó a Nacional, Dallas de la MLS, Barcelona de Ecuador, Godoy Cruz, Arsenal, Barracas, Universidad Católica de Quito, Gimnasia, Deportivo Cali. En el 2025 recaló denuevo en Nacional en donde disputó 25 encuentros y marcó 3 goles.

“El delantero Cristian Colmán ya es oficialmente jugador del Sportivo San Lorenzo. Bienvenido al Santo”, dice parte del posteo del club universitario en las redes sociales.

El Sportivo San Lorenzo recibe este jueves al Sportivo Trinidense en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2026. El duelo será en el estadio Gunther Vogel, desde las 18.30.

Cristian Colmán Sportivo San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
