04 mar. 2026
Sportivo San Lorenzo

Tito Torres, despedido de San Lorenzo

Iván “Tito” Torres quedó fuera del plantel del Sportivo San Lorenzo. La decisión de la directiva fue comunicada al agente del jugador.

Marzo 04, 2026 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
iván tito torres_64926662.jpg

Iván Torres quedó desvinculado del plantel.

Foto: - Prensa - Rayadito

Iván Torres fue despedido por la directiva del Sportivo San Lorenzo, según contó el propio futbolista en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Tito contó que hubo una discusión en vestuarios y tras el mismo llegó la determinación del presidente Óscar Said.

“Saben lo que puede ocurrir en el vestuario, son situaciones que ocurren. Hubo una discusión con el presidente, no estábamos bien, no venimos ganando y fue esa situación. Un entredicho con él y causa de eso el presidente tomó la decisión de que no esté en el partido con Libertad”, expresó el lateral en la 1080 AM.

“Nadie del club se comunicó conmigo, después del partido con Rubio Ñu se tomó la decisión. Mis abogados también están viendo la situación, también hay contrato de por medio y voy a tomar las medidas”, agregó.

Según Torres, la situación se puede arreglar conversando, aunque en caso de que el club se mantenga en su decisión buscará dejar un precedente legal para que no vuelva a ocurrir a otro jugador.

Sportivo San Lorenzo Iván Torres Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAtudOSWUAAEziU.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Óscar Said: “Cáceres es un multicampeón”
El presidente de San Lorenzo, Óscar Said, justificó la contratación de Julio César Cáceres y contó que el currículum y la metodología de trabajo inclinaron la decisión.
Febrero 09, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
HAtudebbQAEqY0F.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Julio César Cáceres asumió en San Lorenzo
El Emperador fue presentado en el Rayadito y ya trabaja pensando en levantar el presente.
Febrero 09, 2026 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
HApdh_JWUAEHfig.jpeg
Sportivo San Lorenzo
El Emperador llega a San Lorenzo
El Sportivo San Lorenzo confirmó este domingo a su nuevo entrenador: Julio César Cáceres.
Febrero 08, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HACrGbmWkAEGeT5.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Sergio Órteman deja el Rayadito
Tras la última derrota frente a Deportivo Recoleta, Sergio Órteman dejó la conducción del Sportivo San Lorenzo.
Febrero 07, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
aldo quiñonez quiñónez_65400720.jpg
Sportivo San Lorenzo
Quiñónez: “Fue difícil jugar con uno menos”
Quiñónez: “Fue difícil jugar con uno menos”
Febrero 02, 2026 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Alfredo Barrios.jpg
Sportivo San Lorenzo
Alfredo Barrios: “Merecimos mucho más”
Alfredo Barrios, delantero de San Lorenzo, manifestó que por lo hecho ante Cerro Porteño merecieron un mejor resultado.
Enero 28, 2026 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más