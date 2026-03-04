Tito Torres, despedido de San Lorenzo

Iván Torres fue despedido por la directiva del Sportivo San Lorenzo, según contó el propio futbolista en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Tito contó que hubo una discusión en vestuarios y tras el mismo llegó la determinación del presidente Óscar Said.

“Saben lo que puede ocurrir en el vestuario, son situaciones que ocurren. Hubo una discusión con el presidente, no estábamos bien, no venimos ganando y fue esa situación. Un entredicho con él y causa de eso el presidente tomó la decisión de que no esté en el partido con Libertad”, expresó el lateral en la 1080 AM.

“Nadie del club se comunicó conmigo, después del partido con Rubio Ñu se tomó la decisión. Mis abogados también están viendo la situación, también hay contrato de por medio y voy a tomar las medidas”, agregó.

Según Torres, la situación se puede arreglar conversando, aunque en caso de que el club se mantenga en su decisión buscará dejar un precedente legal para que no vuelva a ocurrir a otro jugador.

