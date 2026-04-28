Castigan al Capitán del Rayadito por polémica arenga

El capitán del Sportivo San Lorenzo, Aldo Quiñónez fue castigado por el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de fútbol por sus dichos durante una arenga, previo al juego con Olimpia de la fecha 9 del torneo Apertura.

En esa oportunidad, el capitán del Rayadito había manifestado que había “un dinero de parte de Cerro Porteño”, palabras que fueron captadas por las cámaras de TV y que tuvieron alto impacto en las redes sociales.

El Tribunal de Ética decidió imponerle una sanción económica de 10.000.000 de guaraníes al jugador sanlorenzano por una “conducta inapropiada e inadecuada”, además de hacerle un llamado de atención por sus “expresiones falsas” que afectaron la honorabilidad y la reputación de la institución azulgrana.

El documento cierra expresando que no existe elemento que vincule al club Cerro Porteño con la conducta irregular investigada.