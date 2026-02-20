Cáceres sostiene que el empate fue clave para allanar otro camino

El Rayadito igualó 1-1 el partido a los 86’ ante un rival siempre complicado, como el Spvortivo Trinidense. Este fue el primer punto del Santo en su retorno a Primera.

En conferencia de prensa, el DT Julio César Cáceres dejó sus sensaciones y a pesar de haber sido su segundo partido al mando, destacó que se observaron mejoras en el rendimiento del equipo. “Vi un partido bien trabajado tácticamente. En algunas cosas todavía no estamos finos, pero en líneas generales fue un partido trabado. El empate es muy importante ya que salimos de la seguidilla de 5 derrotas, este punto ganado nos va a ayudar a buscar los resultados que queremos”, dijo.

Cáceres posteriormente fue consultado sobre la labor arbitral y los cambios realizados. “Es muy difícil hablar del arbitraje, me enfoco en mis jugadores y en el partido. En cuanto a los cambios, los que tuvieron sus chances cumplieron a pleno”, señaló.

Por último, en cuanto a las incorporaciones, el estratega manifestó que “ya empezó a ayudarnos Aarón Páez, Cristian Colmán ya está trabajando con nosotros. Samuel el lateral izquierdo también se acopló al plantel. Además se está manejando dos o tres posibilidades más, ojalá se pueda”, dijo Cáceres en respuesta a la última pregunta en la rueda de prensa. Cabe destacar que Aarón Páez ingresó en la complementaria ante Trinidense y en el caso de Colmán se encuentra activando con la plantilla principal y podemos mencionar a Elías Alderete y Samuel Asprilla, el colombiano de 22 años.

En la próxima fecha, el Rayadito visitará a uno de sus rivales directos actualmente en Primera y compañero de ascenso en este 2026, el club Rubio Ñu, el jueves desde las 18:30 en La Arbolada.