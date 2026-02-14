Julio César Cáceres: “Al no convertir goles se hace difícil”

Julio Cesar Cáceres, entrenador de San Lorenzo, analizó su debut al frente del Rayadito Con derrota 3-1 contra Guaraní.

El Santo tuvo la chance de pasar al frente en la complementaria pero malogro su penal a lo que el estratega explicó: “Con la necesidad que tenemos y no convertir goles se hace difícil, nos pasó eso pero no tenemos que renunciar, más allá de no sumar en estás primeras 5 fechas, hay que estar en calma para encontrar el camino”.

Para el “Emperador” la acción del penal marco el rumbo del juego, apuntando que la confianza es clave a lo que expuso: “Marcando el penal cambiaba el panorama, pero bueno es situación del fútbol, pero si nosotros no nos paramos bien tácticamente vamos a sufrirlo, tenemos que proponernos primero de terminar con el arco en cero.

Para Cáceres urge ganar para sumar en lo mental, a lo que apuntó: “Necesitamos de una inyección anímica de salir de ganador en un partido para tomar confianza, a eso apuntamos y vamos a trabajar en ello”, sumando: “Es necesario agrandar el plantel, tener banca y eso ya sabe la directiva, el objetivo es grande” .