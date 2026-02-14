14 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

Julio César Cáceres: “Al no convertir goles se hace difícil”

Julio César Cáceres, DT del Rayadito, lamentó el penal malogrado en la derrota ante Guaraní y apuntó a reforzar el plantel.

Febrero 14, 2026 03:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio cesar caceres

Julio César Cáceres, entrenador de Sportivo San Lorenzo.

Gentileza

Julio Cesar Cáceres, entrenador de San Lorenzo, analizó su debut al frente del Rayadito Con derrota 3-1 contra Guaraní.

El Santo tuvo la chance de pasar al frente en la complementaria pero malogro su penal a lo que el estratega explicó: “Con la necesidad que tenemos y no convertir goles se hace difícil, nos pasó eso pero no tenemos que renunciar, más allá de no sumar en estás primeras 5 fechas, hay que estar en calma para encontrar el camino”.

Para el “Emperador” la acción del penal marco el rumbo del juego, apuntando que la confianza es clave a lo que expuso: “Marcando el penal cambiaba el panorama, pero bueno es situación del fútbol, pero si nosotros no nos paramos bien tácticamente vamos a sufrirlo, tenemos que proponernos primero de terminar con el arco en cero.

Para Cáceres urge ganar para sumar en lo mental, a lo que apuntó: “Necesitamos de una inyección anímica de salir de ganador en un partido para tomar confianza, a eso apuntamos y vamos a trabajar en ello”, sumando: “Es necesario agrandar el plantel, tener banca y eso ya sabe la directiva, el objetivo es grande” .

Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
