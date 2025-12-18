18 dic. 2025
Sportivo Trinidense

Trinidense quiere recibir a Olimpia en el Defensores

El Sportivo Trinidense se medirá con Olimpia por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y todo indica que el estadio ueno Defensores del Chaco será el escenario del encuentro.

Diciembre 18, 2025 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia vs Trini.jfif

Olimpia y Sportivo Trinidense se verán las caras en Copa Sudamericana 2026.

Foto: Daniel Duarte

Este jueves se realizó el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana y los equipos paraguayos ya tienen el camino claro. El Sportivo Trinidense será el rival de Olimpia, a un partido, y el club auriazul será el local en esta clasificación a partido único.

Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense, aseveró sobre la localía: “No vimos nada aún, recién ahora se sorteó. Ahora ya me estoy moviendo en ese sentido y desde luego que la opción uno es el Defensores”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular del club de Santísima Trinidad mencionó que el estadio en Sajonia “es la opción número uno y vamos a pelear para que ahí sea. Estoy seguro de que la APF nos va a apoyar”.

“Nos toca una vez más un grande del continente y del mundo. Ya nos tocó Boca Juniors, Colo Colo, Atlético Nacional y ahora Olimpia”, recordó sobre sus rivales anteriores a nivel internacional. “Parece que esos equipos nos siguen, pero estamos muy contentos”, afirmó.

En esta serie, que es a un partido, ser local “es algo importante. Sé que la gente de Olimpia se irá. Es un partido crucial para ambos clubes y desde luego que se espera que la gente vaya”. El choque Sportivo Trinidense-Olimpia será entre el 3 y 5 de marzo y el ganador pasa a la fase de grupos.

Redacción D10
