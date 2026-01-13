José Arrúa saca conclusiones tras el amistoso ante Olimpia

Sportivo Trinidense animó este martes dos partidos amistosos ante Olimpia en la Villa, ambos con resultados adversos; 1-0 y 3-0. Al respecto, el entrenador José Arrúa brindó palabras en charla con Fútbol a lo Grande.

José Arrúa habló y explicó detalles del amistoso con el Decano. “Tuvimos dos amistosos donde Olimpia utilizó tres equipos. El primer partido fue bastante parejo, perdimos por una desatención. En el segundo sí hubo una clara diferencia para Olimpia, pero sirvió para sacar conclusiones”, manifestó.

Arrúa también habló de las ausencias que tuvo para este amistoso. “Nos faltaron piezas claves como Néstor Camacho, Clementino González, Luis Beto de La Cruz, Ariel Gauto y Víctor Samudio. De todas maneras los que jugaron se portaron”, detalló.

Por último reveló la siguiente prueba que tendrá su equipo. “Nuestro próximo amistoso será el sábado ante Libertad”, cerró.

Se espera gran convocatoria en la Sudamericana

Norman Rieder, presidente de Trinidense, también charló con Fútbol a lo Grande y adelantó que están trabajando sobre el tema de entradas para el partido de la Conmebol Sudamericana precisamente ante Olimpia. “Entre 30 y 50 mil será el precio de la gradería, todavía no definimos los precios de las entradas para el juego de la Sudamericana. Esperamos una buena recaudación para ese juego”, concluyó.