22 sept. 2025
Sportivo Trinidense

Néstor, afianzado en filas del Triqui

Néstor Camacho, delantero de Trinidense, fue protagonista del gol en el empate, de penal, para el 1-1 ante Olimpia, por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.

Septiembre 22, 2025 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
CAMACHO_63200243.jpg

Buen momento. Camacho se justificó como delantero de Triqui.

Foto: Prensa - Trinidense

El zurdo oriundo de Villa Florida, Misiones, ya le había convertido dos tantos al Franjeado en este mismo torneo, por la fecha 2, en la victoria del Triqui por 4-3.

En charla con Fútbol a lo Grande, Camacho se refirió a su momento, señalando que su carrera en Primera sigue latente, así como su continuidad en el Auriazul. “Tenemos cosas muy importantes por jugar con Trinidense, seguro que a fin de año hablaremos con el presidente”, señaló Camacho. Desde su llegada a Trinidense ha disputado 28 partidos, donde marcó 10 tantos y cuatro asistencias.

Cabe mencionar que actualmente el ariete de 38 años de edad (15 de octubre de 1987) es el segundo goleador en las estadísticas en Primera División, totaliza 138 goles desde su debut en Libertad en 2007, el primero sigue siendo Santiago Salcedo con 160 dianas.

FALG también conversó con Norman Rieder, presidente de Triqui, y fue consultado sobre el futuro de Camacho en cuanto a su continuidad específicamente. “Camacho ha hecho muy buenos partidos en Trinidense, en las siguientes semanas vamos a hablar con él”, manifestó.

Sportivo Trinidense Néstor Camacho Torneo Clausura
Redacción D10
