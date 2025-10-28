Trinidense descarta llevar a Cerro al interior

Sportivo Trinidense y Cerro Porteño es uno de los partidos claves de la fecha 20 del torneo Clausura 2025. El duelo aún no fue confirmado por el Consejo Profesional, pero algo que está confirmado es que el Triqui descarta llevar el lance al interior del país.

Norman Rieder, en charla con Radio Monumental 1080 AM, contó que por los tiempos y por la incertidumbre que hay aún con la definición, es que no se piensa en mover el lance al interior.

Según el presidente el estadio del Deportivo Capiatá o el 12 de Octubre de Itauguá serían opciones potables para albergar un encuentro de esta envergadura. “No es por recaudar, es por la envergadura”, tiró el dirigente auriazul.

