28 oct. 2025
Sportivo Trinidense

Trinidense descarta llevar a Cerro al interior

Sportivo Trinidense recibe a Cerro Porteño en la fecha 20, aunque aún no está confirmado el escenario.

Octubre 28, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
nota policía luqueño 12 de octubre luis salinas_ewesta_59044313.jpg

Itauguá o Capiatá son las opciones que maneja el Triqui.

Sportivo Trinidense y Cerro Porteño es uno de los partidos claves de la fecha 20 del torneo Clausura 2025. El duelo aún no fue confirmado por el Consejo Profesional, pero algo que está confirmado es que el Triqui descarta llevar el lance al interior del país.

Norman Rieder, en charla con Radio Monumental 1080 AM, contó que por los tiempos y por la incertidumbre que hay aún con la definición, es que no se piensa en mover el lance al interior.

Según el presidente el estadio del Deportivo Capiatá o el 12 de Octubre de Itauguá serían opciones potables para albergar un encuentro de esta envergadura. “No es por recaudar, es por la envergadura”, tiró el dirigente auriazul.

Norman Rieder Trinidense Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Trinidense_62704599.jpg
Sportivo Trinidense
Festejo tras triunfo histórico
José Arrúa, entrenador de Trinidense, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la gran remontada histórica (1-3) de su equipo sobre Cerro, por la fecha 9 del Clausura.
Agosto 27, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_4355_1_62672689.JPG
Sportivo Trinidense
Felicidad y orgullo en Sportivo Trinidense
Norman Rieder, presidente de Trinidense, analizó el gran momento que está atravesando el equipo en el Clausura.
Agosto 25, 2025 12:53 p. m.
GymIPBoXMAASqVU.jpeg
Sportivo Trinidense
Disconforme con los criterios arbitrales
Sportivo Trinidense cayó ante Nacional por 0-2 el último fin de semana por la fecha 8 del Clausura, producto de dos penales y sufriendo la expulsión de Sergio Mendoza en el primer tiempo, cuando aún no se había roto el marcador.
Agosto 20, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
néstor camacho_62159790.jpg
Sportivo Trinidense
“Queremos llegar lo más alto posible”, asegura José Arrúa
José Arrúa, director técnico del Sportivo Trinidense, valoró el buen arranque de su equipo en el campeonato Clausura 2025, que suma 2 victorias y 1 empate, ubicándose como uno de los punteros con 7 unidades.
Julio 22, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Gvxq7FsWQAA76dE.jfif
Sportivo Trinidense
Óscar Chiquito Giménez y su fortaleza mental como clave
Óscar Chiquito Giménez, la figura de Trinidense en la victoria ante Olimpia, habló tras el gran partido que hizo en Encarnación.
Julio 14, 2025 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
GvxyVUNWwAA94YY.jpeg
Sportivo Trinidense
Rieder destaca el carácter del equipo
Norman Rieder, presidente de Trinidense, opinó de la gran victoria del equipo frente a Olimpia.
Julio 14, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más