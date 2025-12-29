Trinidense espera un volante y un extremo

El técnico del Sportivo Trinidense, José Arrúa, habló en Radio Monumental y se refirió al movimiento del mercado de pases del conjunto auriazul. El DT contó que aguardan la resolución de la salida de Juan Vera para comenzar a contratar.

Arrúa explicó que la negociación de Vera está pendiente y una vez resuelta recién podría fichar a un volante y un extremo. “Está más lento por las negociaciones. Si se cierra lo de Juan Vera, se cerraría lo del volante o el extremo. Todo depende de eso, se está negociando”, explicó.

YA ENTRENÓ. Otra novedad en el campamento tiene que ver con el delantero Clementino González que ya se sumó al plantel. El ariete tuvo más días de vacaciones tras disputar la Supercopa, pero ya se incorporó en la fecha confirmó el DT.

“Es un centrodelantero de los pocos que quedan. Finaliza bien, es lo que estábamos buscando, siempre necesitamos jugadores para nuestra cancha”, destacó.

Respecto a los amistosos afirmó que de momento sigue en pie los duelos ante Olimpia y Libertad, que están marcado para el 13 y 17 de enero, respectivamente.