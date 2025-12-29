29 dic. 2025
Sportivo Trinidense

Trinidense espera un volante y un extremo

José Arrúa actualizó el estado del mercado de pases en el Sportivo Trinidense.

Diciembre 29, 2025 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense_50400354.jpg

José Arrúa, entrenador de Sportivo Trinidense.

El técnico del Sportivo Trinidense, José Arrúa, habló en Radio Monumental y se refirió al movimiento del mercado de pases del conjunto auriazul. El DT contó que aguardan la resolución de la salida de Juan Vera para comenzar a contratar.

Arrúa explicó que la negociación de Vera está pendiente y una vez resuelta recién podría fichar a un volante y un extremo. “Está más lento por las negociaciones. Si se cierra lo de Juan Vera, se cerraría lo del volante o el extremo. Todo depende de eso, se está negociando”, explicó.

YA ENTRENÓ. Otra novedad en el campamento tiene que ver con el delantero Clementino González que ya se sumó al plantel. El ariete tuvo más días de vacaciones tras disputar la Supercopa, pero ya se incorporó en la fecha confirmó el DT.

“Es un centrodelantero de los pocos que quedan. Finaliza bien, es lo que estábamos buscando, siempre necesitamos jugadores para nuestra cancha”, destacó.

Respecto a los amistosos afirmó que de momento sigue en pie los duelos ante Olimpia y Libertad, que están marcado para el 13 y 17 de enero, respectivamente.

Sportivo Trinidense José Arrúa Mercado de Pases
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.03.13 PM.jpeg
Sportivo Trinidense
Trinidense dará prioridad de entradas a Cerro
Norman Rieder trabaja en la planificación del duelo con Cerro Porteño y adelantó que la distribución de entradas sería de 80-20 para el Ciclón.
Noviembre 04, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
nota policía luqueño 12 de octubre luis salinas_ewesta_59044313.jpg
Sportivo Trinidense
Trinidense descarta llevar a Cerro al interior
Sportivo Trinidense recibe a Cerro Porteño en la fecha 20, aunque aún no está confirmado el escenario.
Octubre 28, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
CAMACHO_63200243.jpg
Sportivo Trinidense
Néstor, afianzado en filas del Triqui
Néstor Camacho, delantero de Trinidense, fue protagonista del gol en el empate, de penal, para el 1-1 ante Olimpia, por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.
Septiembre 22, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
José Arrúa_43891550.jpg
Sportivo Trinidense
Cerro Porteño no buscó a José Arrúa
Norman Rieder, presidente de Trinidense, descartó que Cerro Porteño haya contactado con el DT José Arrúa.
Septiembre 18, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G0uoSm5WQAA-_FK.jpeg
Sportivo Trinidense
Cano y Zarza, bajas obligadas en Triqui
El DT de Trinidense, José Arrúa, tendrá que suplir a dos jugadores para el duelo de la fecha 13 ante Olimpia.
Septiembre 18, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Néstor Camacho_63103193.jpg
Sportivo Trinidense
“Contra los grandes nos va bien”, dice Néstor Camacho
Trinidense, después de la caída en la última jornada, se prepara para medir a Olimpia en el Defensores del Chaco este viernes desde las 19:00.
Septiembre 17, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más