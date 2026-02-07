06 feb. 2026
Torneo Apertura

Segunda victoria al hilo para Ameliano

En el estadio Erico Galeano de Capiatá se vivió un intenso partido entre Luqueño y Ameliano que finalmente terminó con victoria por 1-0 de la V Azulada.

Febrero 06, 2026 10:40 p. m.
sdfsdf.jfif

Elvio Vera le dio el triunfo a Ameliano.

Foto: APF.

El juego se presentó peleado y muy trabado en la primera mitad. Ambos equipos se estudiaron y buscaron el arco rival a su manera, pero sin mucha claridad en los metros finales.

El Auriazul que dirige Lucas Barrios, con Iván Maggi como principal referente en la ofensiva, se animó un poco más al comienzo, pero luego se fue quedando.

El equipo de Roberto Nanni intentó tener más y mejor la pelota, pero tampoco sin hacer mucho daño. El primer tiempo se fue con el marcador en blanco.

En la complementaria, sobre 55’, Ameliano tuvo a su favor un penal vía VAR que Elvio Vera se encargó de transformar en gol.

El tanto dio tranquilidad e hizo crecer en confianza al conjunto de Villa Amelia, que tuvo más situaciones para aumentar, pero que careció de efectividad. Luqueño, con más empuje que fútbol, buscó el tanto de la paridad hasta el último minuto, pero la historia no cambió.

Fue triunfo de Ameliano por 1-0, el segundo al hilo en el campeonato Apertura. Luqueño, por su parte, que había debutado con una gran remontada en Pedro Juan Caballero, ahora suma su tercera derrota consecutiva.

Sportivo Ameliano Sportivo Luqueño Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
GLaH3GdXcAAaPia.jpg
Torneo Apertura
Árbitros para la cuarta fecha
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Orteman.jpg
Torneo Apertura
Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito
El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.
Febrero 05, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Néstor Camacho 1.jpg
Torneo Apertura
Será un clásico especial para Néstor Camacho
El atacante Néstor Camacho, actualmente en filas de Trinidense, señaló este jueves que el clásico ante Rubio Ñu será muy especial, particularmente para él por su pasado en el Albiverde.
Febrero 05, 2026 03:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional Olimpia
Torneo Apertura
Cambios en la programación de la fecha
La APF informó este jueves modificaciones en el programa de partidos de la fecha 4 y 5 del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Arbitraje paraguayo
Torneo Apertura
Análisis da la razón al árbitro
VIDEO. Mucha polémica generó el penal sancionado a Luqueño en La Nueva Olla, castigo que fue respaldado en el análisis de la APF.
Febrero 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Huguito.jfif
Torneo Apertura
Hugo Fernández a la espera de un diagnóstico favorable
Huguito Fernández salió a los 67' con signos de intenso en la zona de la rodilla después de una acción solitaria al ensayar un potente remate. En su reemplazo ingresó Marcelo Fernández. El traumatismo podría ser leve (esguince de rodilla), sin embargo se espera para una evaluación final.
Febrero 03, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más