Segunda victoria al hilo para Ameliano

El juego se presentó peleado y muy trabado en la primera mitad. Ambos equipos se estudiaron y buscaron el arco rival a su manera, pero sin mucha claridad en los metros finales.

El Auriazul que dirige Lucas Barrios, con Iván Maggi como principal referente en la ofensiva, se animó un poco más al comienzo, pero luego se fue quedando.

El equipo de Roberto Nanni intentó tener más y mejor la pelota, pero tampoco sin hacer mucho daño. El primer tiempo se fue con el marcador en blanco.

En la complementaria, sobre 55’, Ameliano tuvo a su favor un penal vía VAR que Elvio Vera se encargó de transformar en gol.

El tanto dio tranquilidad e hizo crecer en confianza al conjunto de Villa Amelia, que tuvo más situaciones para aumentar, pero que careció de efectividad. Luqueño, con más empuje que fútbol, buscó el tanto de la paridad hasta el último minuto, pero la historia no cambió.

Fue triunfo de Ameliano por 1-0, el segundo al hilo en el campeonato Apertura. Luqueño, por su parte, que había debutado con una gran remontada en Pedro Juan Caballero, ahora suma su tercera derrota consecutiva.