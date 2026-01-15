José Arrúa, última prueba y mirada fija en el debut

José Arrúa habló este jueves al mediodía con Fútbol a lo Grande referente a la actualidad de Sportivo Trinidense que tendrá este sábado su último amistoso previo al debut en el torneo Apertura.

El técnico del Triki manifestó que en este último juego de preparación tratará de cuidar a los lesionados. “Jugamos el sábado nuestro último amistoso ante Libertad. Vamos a cuidar a futbolistas que vienen con molestias, para poder arrancar la seguidilla de la mejor manera”, comenzó diciendo.

Sobre los jugadores tocados, José Arrúa indicó: “Entre los lesionados, el que no llega para la primera fecha es Ariel Gauto, que tiene para 2 semanas más. Luis De la Cruz, Néstor Camacho y Clementino González ya podrían llegar”.

Por último se refirió a la último incorporación. “Firmamos con Denis Acosta, zaguero central que estaba en Fernando de la Mora. Es un central que tiene buen juego defensivo y ofensivo. Es bastante parecido físicamente a Juan Vera”, cerró.

Sportivo Trinidense se estrena en el torneo Apertura el viernes 23 de enero a las 18:00 ante Recoleta en el estadio Ricardo Gregor.