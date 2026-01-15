16 ene. 2026
Sportivo Trinidense

José Arrúa, última prueba y mirada fija en el debut

José Arrúa, técnico de Trinidense, se refirió a lo que será el último amistoso de su equipo previo a lo que será el estreno en el torneo Apertura.

Enero 15, 2026 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
GrWZXmHXYAAkXb1.jfif

José Arrúa, técnico de Sportivo Trinidense.

Prensa Trinidense

José Arrúa habló este jueves al mediodía con Fútbol a lo Grande referente a la actualidad de Sportivo Trinidense que tendrá este sábado su último amistoso previo al debut en el torneo Apertura.

El técnico del Triki manifestó que en este último juego de preparación tratará de cuidar a los lesionados. “Jugamos el sábado nuestro último amistoso ante Libertad. Vamos a cuidar a futbolistas que vienen con molestias, para poder arrancar la seguidilla de la mejor manera”, comenzó diciendo.

Sobre los jugadores tocados, José Arrúa indicó: “Entre los lesionados, el que no llega para la primera fecha es Ariel Gauto, que tiene para 2 semanas más. Luis De la Cruz, Néstor Camacho y Clementino González ya podrían llegar”.

Por último se refirió a la último incorporación. “Firmamos con Denis Acosta, zaguero central que estaba en Fernando de la Mora. Es un central que tiene buen juego defensivo y ofensivo. Es bastante parecido físicamente a Juan Vera”, cerró.

Sportivo Trinidense se estrena en el torneo Apertura el viernes 23 de enero a las 18:00 ante Recoleta en el estadio Ricardo Gregor.

Trinidense José Arrúa Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
CAMACHO_63200243.jpg
Sportivo Trinidense
Néstor Camacho seguirá en Trinidense
Sportivo Trinidense ya va planificando lo que será el 2026, con Néstor Camacho como una de sus principales figuras.
Noviembre 25, 2025 12:58 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-09 at 18.47.12.jpeg
Sportivo Trinidense
Norman Rieder: “Superamos ampliamente las expectativas”
Norman Rieder, presidente de Trinidense, manifestó que superaron ampliamente las expectativas del partido con Cerro Porteño que tuvo un marco repleto en La Huerta.
Noviembre 10, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.03.13 PM.jpeg
Sportivo Trinidense
Trinidense dará prioridad de entradas a Cerro
Norman Rieder trabaja en la planificación del duelo con Cerro Porteño y adelantó que la distribución de entradas sería de 80-20 para el Ciclón.
Noviembre 04, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
nota policía luqueño 12 de octubre luis salinas_ewesta_59044313.jpg
Sportivo Trinidense
Trinidense descarta llevar a Cerro al interior
Sportivo Trinidense recibe a Cerro Porteño en la fecha 20, aunque aún no está confirmado el escenario.
Octubre 28, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
CAMACHO_63200243.jpg
Sportivo Trinidense
Néstor, afianzado en filas del Triqui
Néstor Camacho, delantero de Trinidense, fue protagonista del gol en el empate, de penal, para el 1-1 ante Olimpia, por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.
Septiembre 22, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
José Arrúa_43891550.jpg
Sportivo Trinidense
Cerro Porteño no buscó a José Arrúa
Norman Rieder, presidente de Trinidense, descartó que Cerro Porteño haya contactado con el DT José Arrúa.
Septiembre 18, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más