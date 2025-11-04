04 nov. 2025
Sportivo Trinidense

Trinidense dará prioridad de entradas a Cerro

Norman Rieder trabaja en la planificación del duelo con Cerro Porteño y adelantó que la distribución de entradas sería de 80-20 para el Ciclón.

Noviembre 04, 2025 12:23 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.03.13 PM.jpeg

El público azulgrana está entusiasmado con la campaña.

Foto: Daniel Duarte - UH

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó detalles de los preparativos para enfrentar a Cerro Porteño por la fecha 20 del torneo Clausura 2025. El directivo adelantó que la distribución de los lugares en La Huerta será para albergar a más hinchas azulgranas.

“Usaríamos el mismo espíritu de cuando llevamos a Encarnación. Mayor cantidad de entradas a Cerro, la mayor cantidad que sea posible. Sería en torno a los 80-20 para Cerro”, tiró Rieder en la 1080 Am.

El dirigente reconoce la importancia de este encuentro y por eso valoró las gestiones para llevar el lance a un escenario que reúne todas las condiciones para recibir al juego con seguridad, comodidad y aforo.

Según Rieder, seguirán trabajando en la organización y dijo que este miércoles ya podrían salir a la venta las entradas para el lance que será el domingo a las 18.00 en La Huerta.

Sportivo Trinidense Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G01v_hXWIAA3G7Q.jpg
Sportivo Trinidense
Norma Rieder: “A Olimpia no se le puede faltar el respeto”
Norman Rieder, presidente de Trinidense, analizó lo que se viene enfrentando a Olimpia, rival al cual hay que respetar, señaló.
Septiembre 16, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense_62704599.jpg
Sportivo Trinidense
Festejo tras triunfo histórico
José Arrúa, entrenador de Trinidense, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la gran remontada histórica (1-3) de su equipo sobre Cerro, por la fecha 9 del Clausura.
Agosto 27, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_4355_1_62672689.JPG
Sportivo Trinidense
Felicidad y orgullo en Sportivo Trinidense
Norman Rieder, presidente de Trinidense, analizó el gran momento que está atravesando el equipo en el Clausura.
Agosto 25, 2025 12:53 p. m.
GymIPBoXMAASqVU.jpeg
Sportivo Trinidense
Disconforme con los criterios arbitrales
Sportivo Trinidense cayó ante Nacional por 0-2 el último fin de semana por la fecha 8 del Clausura, producto de dos penales y sufriendo la expulsión de Sergio Mendoza en el primer tiempo, cuando aún no se había roto el marcador.
Agosto 20, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
néstor camacho_62159790.jpg
Sportivo Trinidense
“Queremos llegar lo más alto posible”, asegura José Arrúa
José Arrúa, director técnico del Sportivo Trinidense, valoró el buen arranque de su equipo en el campeonato Clausura 2025, que suma 2 victorias y 1 empate, ubicándose como uno de los punteros con 7 unidades.
Julio 22, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Gvxq7FsWQAA76dE.jfif
Sportivo Trinidense
Óscar Chiquito Giménez y su fortaleza mental como clave
Óscar Chiquito Giménez, la figura de Trinidense en la victoria ante Olimpia, habló tras el gran partido que hizo en Encarnación.
Julio 14, 2025 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más