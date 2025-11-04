Trinidense dará prioridad de entradas a Cerro

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó detalles de los preparativos para enfrentar a Cerro Porteño por la fecha 20 del torneo Clausura 2025. El directivo adelantó que la distribución de los lugares en La Huerta será para albergar a más hinchas azulgranas.

“Usaríamos el mismo espíritu de cuando llevamos a Encarnación. Mayor cantidad de entradas a Cerro, la mayor cantidad que sea posible. Sería en torno a los 80-20 para Cerro”, tiró Rieder en la 1080 Am.

El dirigente reconoce la importancia de este encuentro y por eso valoró las gestiones para llevar el lance a un escenario que reúne todas las condiciones para recibir al juego con seguridad, comodidad y aforo.

Según Rieder, seguirán trabajando en la organización y dijo que este miércoles ya podrían salir a la venta las entradas para el lance que será el domingo a las 18.00 en La Huerta.

