José Arrúa: “Influye mucho el calor”

Sportivo Trinidense no pudo de local ante Guaraní en juego disputado el jueves por la tarde en el estadio Martín Torres en un partido al cual solo le faltó el gol.

José Arrúa, técnico de Trinidense, habló con Fútbol a lo Grande del compromiso disputado ante Guaraní. “Fue un partido intenso, donde ambos propusimos. Fue un empate justo”, arrancó diciendo.

Consultado sobre el intenso calor, Arrúa dijo: “Ayer terminé fusilado estando parado al lado, imaginate. Creo que perjudica al espectáculo, pero bueno, ese es el clima de nuestro país”, agregó.

Sobre la participación de Néstor Camacho en el equipo, Arrúa explicó su situación. “A Néstor (Camacho) lo estamos llevando de a poco”, detalló.

Por último se refirió sobre el cambio del capitán Luis Beto de la Cruz. “Beto tuvo un golpe en la rodilla más el desgate era riesgoso que complete los 90 minutos pensando en Olimpia”, cerró.

Sportivo Trinidense enfrentará a Olimpia este domingo 1 de febrero a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 3 del torneo Apertura. Triki suma 2 puntos y el Decano tiene 4.