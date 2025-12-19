19 dic. 2025
Sportivo Trinidense

Por el doble premio: Clasificar y recaudar

El presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, se mostró satisfecho con el emparejamiento de los equipos paraguayos en la Sudamericana. En el caso del Triqui, será local ante Olimpia por el boleto a fase de grupos de la competencia.

Diciembre 19, 2025 07:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Norman Rieder_39952976.jpg

Confiado. Rieder gestionará escenario para la Sudamericana.

Trinidense ya aseguró 225.00 dólares por acceder al torneo y gracias al sorteo quedó en condición de local. “Sé que la gente de Olimpia va a ir al juego ante nosotros por la Copa, seremos locales y toda la recaudación será para nosotros”, manifestó a la 1080 AM. Consultado por el escenario para el duelo señaló que como opción principal sería el estadio Defensores del Chaco.

“La opción uno es jugar en el Defensores”, finalizó. Se puede manifestar a la vez que accediendo a fase de grupos el club se asegura 900.000 dólares más.

Sportivo Trinidense Norman Rieder Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
CAMACHO_63200243.jpg
Sportivo Trinidense
Néstor, afianzado en filas del Triqui
Néstor Camacho, delantero de Trinidense, fue protagonista del gol en el empate, de penal, para el 1-1 ante Olimpia, por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.
Septiembre 22, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
José Arrúa_43891550.jpg
Sportivo Trinidense
Cerro Porteño no buscó a José Arrúa
Norman Rieder, presidente de Trinidense, descartó que Cerro Porteño haya contactado con el DT José Arrúa.
Septiembre 18, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G0uoSm5WQAA-_FK.jpeg
Sportivo Trinidense
Cano y Zarza, bajas obligadas en Triqui
El DT de Trinidense, José Arrúa, tendrá que suplir a dos jugadores para el duelo de la fecha 13 ante Olimpia.
Septiembre 18, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Néstor Camacho_63103193.jpg
Sportivo Trinidense
“Contra los grandes nos va bien”, dice Néstor Camacho
Trinidense, después de la caída en la última jornada, se prepara para medir a Olimpia en el Defensores del Chaco este viernes desde las 19:00.
Septiembre 17, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
G01v_hXWIAA3G7Q.jpg
Sportivo Trinidense
Norma Rieder: “A Olimpia no se le puede faltar el respeto”
Norman Rieder, presidente de Trinidense, analizó lo que se viene enfrentando a Olimpia, rival al cual hay que respetar, señaló.
Septiembre 16, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense_62704599.jpg
Sportivo Trinidense
Festejo tras triunfo histórico
José Arrúa, entrenador de Trinidense, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la gran remontada histórica (1-3) de su equipo sobre Cerro, por la fecha 9 del Clausura.
Agosto 27, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más