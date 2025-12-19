Por el doble premio: Clasificar y recaudar

Trinidense ya aseguró 225.00 dólares por acceder al torneo y gracias al sorteo quedó en condición de local. “Sé que la gente de Olimpia va a ir al juego ante nosotros por la Copa, seremos locales y toda la recaudación será para nosotros”, manifestó a la 1080 AM. Consultado por el escenario para el duelo señaló que como opción principal sería el estadio Defensores del Chaco.

“La opción uno es jugar en el Defensores”, finalizó. Se puede manifestar a la vez que accediendo a fase de grupos el club se asegura 900.000 dólares más.