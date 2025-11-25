25 nov. 2025
Sportivo Trinidense

Néstor Camacho seguirá en Trinidense

Sportivo Trinidense ya va planificando lo que será el 2026, con Néstor Camacho como una de sus principales figuras.

Noviembre 25, 2025 12:58 p. m.
CAMACHO_63200243.jpg

Néstor Camacho, atacante del Sportivo Trinidense.

Foto: Prensa - Trinidense

Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, confirmó que el delantero Néstor Camacho seguirá en la institución para la temporada 2026.

Aseguró que el delantero cumplió con ciertos objetivos y extendió automáticamente su vínculo con el equipo que comanda José Arrúa.

Camacho, por su parte, indicó que solo se tiene que sentar con la directiva para hacer oficial su continuidad en el equipo de Santísima Trinidad.

Vale recordar que Trinidense tendrá competencia internacional en la temporada 2026, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Trinidense Néstor Camacho Norman Rieder
