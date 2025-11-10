10 nov. 2025
Sportivo Trinidense

Norman Rieder: “Superamos ampliamente las expectativas”

Norman Rieder, presidente de Trinidense, manifestó que superaron ampliamente las expectativas del partido con Cerro Porteño que tuvo un marco repleto en La Huerta.

Noviembre 10, 2025 12:48 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-09 at 18.47.12.jpeg

Mucho público azulgrana en el estadio La Huerta.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Norman Rieder, presidente de Trinidense, manifestó en charla con Fútbol a lo Grande que quedaron satisfechos tras la recaudación en el partido ante Cerro Porteño disputado en la Huerta.

El mandamás del equipo de Santísima Trinidad, indicó: “Hermoso marco, un agradecimiento a ambas parcialidades por el excelente comportamiento”.

Sobre el empate, consideró un resultado acorde al espectáculo. “Nos queríamos ganar mutuamente, pero el resultado fue el justo por todo el trámite”, manifestó.

Sobre el marco de público y la gran recaudación, Rieder fue sincero. “Superó ampliamente nuestras expectativas”.

Por último habló de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. “Felices por estar nuevamente en una copa internacional, ansiosos por ir con todo por la temporada 2026", concluyó.

Norman Rieder Cerro Porteño Trinidense
Redacción D10
