18 jun. 2026
Fútbol Internacional

Edinson Cavani rescinde su contrato y se marcha del Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani rescindió el contrato que lo unía con el Boca Juniors de Argentina por lo que no iniciará la preparación para la nueva temporada y saldrá del plantel, según afirmaron este jueves a EFE fuentes del club.

Junio 18, 2026 09:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Cavanni - boca

Cavanni deja Boca Juniors.

El club azul y oro comienza este jueves la preparación para la nueva temporada sin Cavani, quien no pudo festejar ningún título y en 2026 jugó muy pocos partidos como consecuencia de una sostenida lesión en su espalda.

La rescisión del contrato, que vinculaba al uruguayo con Boca hasta diciembre de 2026, llegó de común acuerdo con la dirigencia y en buenos términos, en el contexto de las versiones que indican que el nuevo entrenador, Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena -todavía no presentado de manera oficial pero desde hace días trabajando en las instalaciones del club-, no iba a tenerlo en cuenta.

La salida de Cavani, de 39 años y hasta el mes pasado portador del dorsal 10 ‘xeneize’, se suma a la del experimentado mediocampista español Ander Herrera y al menos otros cinco integrantes del plantel en un proceso de depuración con vistas a un segundo semestre en el que Boca competirá por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

El atacante sumó 28 goles, tres asistencias, doce tarjetas amarillas y una roja en 81 partidos disputados en Boca, donde fue varias veces capitán.

Desde su llegada en julio de 2023, su nivel fue de mayor a menor: rozó la gloria en la Copa Libertadores de ese mismo año, durante la cual fue determinante con tantos claves pero perdió con el Fluminense de Brasil; padeció la temprana despedida en la zona de grupos del Mundial de Clubes 2025, con un empate ante el débil Auckland City de Nueva Zelanda; y en esta temporada apenas disputó dos empates en cero.

Boca vuelve a trabajar desde este jueves en el predio deportivo de Ezeiza con vistas a una temporada marcada por la presión de la hinchada tras la decepción en la Copa Libertadores, que dejó al equipo en el tercer puesto de su grupo y lo envió a la Sudamericana.

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