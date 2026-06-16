16 jun. 2026
Copa Mundial

Tori Penso entra en la historia de los Mundiales

La estadounidense Tori Penso arbitrará el jueves el partido del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, con lo que se convertirá en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculina.

Junio 16, 2026 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
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Tori Penso, árbitra estadounidense.

Tori Penso seguirá la senda inaugurada por la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la colegiada principal del Alemania-Costa Rica de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En Atlanta le asistirán en las bandas las también estadounidenses Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Penso fue la encargada de dictar justicia en la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, en Sídney, donde salió victoriosa la selección española tras imponerse 1-0 a Inglaterra.

En una entrevista a la FIFA, afirmó que empezó a arbitrar partidos de fútbol masculinos y femeninos de manera informal cuando tenía apenas 14 años, como una forma de sacarse un dinero para sus gastos.

Estudió publicidad sin dejar del todo el mundo del fútbol. Más tarde, dejó su trabajo en una agencia de publicidad y lo que parecía un afición o un trabajo temporal se convirtió en su vocación.

Penso ha sido una auténtica pionera en el arbitraje femenino de Estados Unidos.

En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de 20 años, de acuerdo con la FIFA.

La jueza de 39 años integra el cuerpo de árbitros internacionales de la FIFA desde 2021.

Ese año fue la primera mujer en liderar un equipo arbitral íntegramente femenino en una competición masculina organizada por la Concacaf, al dirigir un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA.

En 2022, también dirigió cinco partidos de la Copa Mundial Femenina sub-20, en Costa Rica, incluida una de las semifinales. EFE

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