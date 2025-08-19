Tonny Sanabria tiene nuevo equipo

El atacante paraguayo Antonio Sanabria, de 29 años, dejará el Torino y pasará a formar parte de otro equipo de la Serie A italiana, en este caso el Cremonese.

Así lo confirmó este martes el periodista italiano especialista en mercado de pases, Nicolo Schira.

El Cremonese paga alrededor de 3.000.000 de euros por la ficha del delantero de la Selección Paraguaya, con un contrato hasta el 2028.

Será el quinto club italiano en la carrera de Sanabria, tras Sassuolo, Roma, Genoa y Torino. Además jugó en el Barcelona B, Real Sporting de Gijón y Betis de España.