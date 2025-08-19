19 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Tonny Sanabria tiene nuevo equipo

Después de muchas idas y vueltas, finalmente se confirmó el nuevo equipo del delantero paraguayo Antonio Sanabria.

Agosto 19, 2025 12:06 p. m.
ttony.jpg

Sanabria, goleador albirrojo.

El atacante paraguayo Antonio Sanabria, de 29 años, dejará el Torino y pasará a formar parte de otro equipo de la Serie A italiana, en este caso el Cremonese.

Así lo confirmó este martes el periodista italiano especialista en mercado de pases, Nicolo Schira.

El Cremonese paga alrededor de 3.000.000 de euros por la ficha del delantero de la Selección Paraguaya, con un contrato hasta el 2028.

Será el quinto club italiano en la carrera de Sanabria, tras Sassuolo, Roma, Genoa y Torino. Además jugó en el Barcelona B, Real Sporting de Gijón y Betis de España.

Antonio Sanabria Cremonese Torino
Más contenido de esta sección
Junior Alonso_33382342.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso cumplió 200 juegos con Atlético Mineiro
El defensor paraguayo llegó a esta cifra en el partido en el que su equipo eliminó a Flamengo por la Copa Brasil.
Agosto 07, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Tony Sanabria_Tony_57160715.jpg
Paraguayos en el Exterior
El viernes Sanabria sería anunciado en Cremonese
Así lo afirma la prensa italiana, que desde hace semanas viene siguiendo qué sucederá con el jugador del Torino, quien será reemplazado por el argentino Giovanni Simeone en el equipo de Turín.
Agosto 06, 2025 03:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Paraguayos en el Exterior
Diego León jugaría por primera vez en Old Trafford
Luego de la gira del Manchester United por Suecia y Estados Unidos, jugará su primer amistoso este fin de de semana contra la Fiorentina de Italia.
Agosto 06, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
20250804_080012.jpg
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla anota ante Internacional de Alan Benítez
En duelo de paraguayos en el Brasileirão, Damián Bobadilla anotó un gol en el triunfo de Sao Paulo ante Internacional de Alan Benítez.
Agosto 04, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
20250804_074709.jpg
Paraguayos en el Exterior
Manchester United de Diego León cierra gira por Estados Unidos
Manchester United cerró su gira de pretemporada por Estados Unidos con un empate por 2-2 con Everton sin la presencia del paraguayo Diego León.
Agosto 04, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
La Roma asoma en el interés por Julio Enciso
El futbolista paraguayo está en la órbita del equipo italiano, según afirman medios del país europeo. Se supo el dorsal que utilizará en Brighton esta temporada.
Agosto 01, 2025 05:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más