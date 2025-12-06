¿Qué dijo Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos?

Estados Unidos quedó encuadrada en el Grupo D, junto a Paraguay, Australia y un rival que saldrá de la repesca entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumanía.

Con Australia y Paraguay, Estados Unidos disputó sendos amistosos en octubre y noviembre, respectivamente, ganando ambos por 2-1. Sin embargo, Pochettino se mostró cauto sobre el significado de esos resultados.

“Estos dos partidos serán una buena referencia para nosotros, pero la realidad es que las circunstancias van a cambiar. Serán una buena referencia para nosotros, pero también para ellos”, dijo Pochettino en una rueda de prensa en Washington al concluir el sorteo.

“Que les hayamos ganado ahora no significa que les ganemos en 6 o 7 meses”, advirtió.

Para Pochettino, que uno de sus rivales salga de la repesca y no se defina hasta marzo representa un problema: “En lugar de tres equipos para estudiar tenemos dos más cuatro. No podemos esperar a marzo, hay que empezar ya”.

El técnico de Estados Unidos, además, instó a no pensar más allá de los tres partidos de su grupo: “Nos tenemos que centrar en la fase de grupos, no podemos gastar energía en lo que viene después”.

“Toda la energía debe estar en lo que haremos en el primer partido y en asegurarnos de pasar a la siguiente ronda”, añadió.

“Si eres Argentina, quizás te puedas permitir un poco más allá de la fase de grupos, pero con Estados Unidos, cada partido debe ser una final. Esa es la mentalidad que queremos construir”, concluyó Pochettino.