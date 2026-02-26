26 feb. 2026
Copa Libertadores

Barcelona elimina en penales a Argentinos Juniors

El Barcelona de Guayaquil dio el golpe en Buenos Aires y, luego de nivelar la serie con victoria en tiempo regular por 0-1 ante Argentinos Juniors, se impuso por la vía de los penales y accedió a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Febrero 26, 2026 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
HCDSL98W0AAJKv0.jpeg

Barcelona dio la nota se clasificó.

Foto: @Libertadores

Luego de perder por un gol en Guayaquil con el tanto de Diego Porcel, el equipo dirigido por César Farías necesitaba un triunfo a domicilio en el Estadio Diego Maradona y lo consiguió con el tanto de Jhonny Quiñónez en el minuto 66.

Luego, en la definición por penales, el equipo ecuatoriano aprovechó los errores en definición del local y accedió a la última instancia de la fase previa de Copa Libertadores, donde se medirá con Botafogo de Brasil.

Argentinos Juniors, en tanto, tras este duro traspié se quedó sin competencia internacional en una maldición de Fase 2 para los equipos argentinos que ya habían sufrido Godoy Cruz de Mendoza en 2024 y Boca Juniors en 2025.

El encuentro disputado a estadio completo en el barrio porteño de La Paternal tuvo un primer dominio del equipo dirigido por César Farías pero rápidamente el conjunto de Nicolás Diez retomó el protagonismo.

Argentinos Juniors en el minuto 11 anotó a través de Nicolás Oro tras un centro de Leandro Lozano y un control deficiente de Emiliano Viveros, pero que luego fue anulado por el árbitro Esteban Ostojich a instancia del VAR a cargo de su compatriota Christian Ferreyra por una mano de Viveros.

A partir de ese momento siguió el dominio del local pero que sintió la ausencia del goleador Tomás Molina, lesionado, que fue reemplazado por Diego Porcel.

En el comienzo del segundo tiempo Hernán López Muñoz exigió la intervención de José Contreras, que impidió que el local tomara la ventaja en el marcador.

Y en el minuto 66 fue Jhonny Quiñónez, el ex Independiente, que ensayó un remate de media distancia que fue inatajable para Brayan Cortés y niveló la serie.

En el final Argentinos buscó el empate hasta el último minuto pero Barcelona resistió y en la definición por penales el local no convirtió en tres oportunidades a través de Iván Morales (atajó José Contreras), Román Riquelme (estalló la pelota en el travesaño) y Erik Godoy (con remate desviado).

Barcelona también falló dos veces con atajadas de Bryan Cortés ante Tomás Martínez y Alex Rangel, pero logró imponerse y sacar pasaporte a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Botafogo, que le ganó 2-1 el global a Nacional de Potosí.

Copa Libertadores Argentinos Juniors Barcelona
Redacción D10
