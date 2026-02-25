24 feb. 2026
Copa Libertadores

Sporting Cristal acaba con el sueño copero de 2 de Mayo

2 de Mayo quedó eliminado de la Conmebol Libertadores en la Fase 2 ante Sporting Cristal de Perú en una dramática tanda de penales donde llegó a tener ventaja.

Febrero 24, 2026 11:53 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo.jpg

2 de Mayo se despidió de la Conmebol Liberatadores en la Fase 2.

Sporting Cristal de Perú acabó con el sueño copero del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al derrotarlo por penales por 5-4 y así lograr su boleto a la Fase 3 dejando con las manos vacías al equipo paraguayo.

En un partido intenso donde ambos tuvieron situaciones, sobre todo el equipo local que careció de efectividad frente al arco rival que estuvo muy bien protegido por Ángel Martínez, figura estelar del Gallo Norteño en esta copa.

Con el 2-2 en la ida y el 0-0 en la vuelta, la serie se tuvo que definir en tanda de penales donde la efectividad estuvo del lado peruano al imponerse por el marcador de 5-4. El Gallo Norteño estuvo en ventaja en la serie, pero un penal clave desperdiciado por Fernando Cáceres le dio vida a Cristal.

Más tarde fallaría Coronel para que Cristal avance de ronda por intermedio del tiro del brasileño Cristiano. Dolorosa eliminación del 2 de Mayo que se despide con la frente en alto de su primera participación en la Conmebol Libertadores.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
JUVENTUD VS GUARANI.png
Copa Libertadores
Juventud vs. Guaraní: Paso a paso
Juventud de Las Piedras recibe a Guaraní en Montevideo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:35 p. m.
HAqtt4VawAAWMU1.jpeg
Copa Libertadores
Guaraní va por un buen arranque
Guaraní se estrena esta tarde en la Fase 2 de la Libertadores ante el Juventud de Uruguay.
Febrero 19, 2026 09:58 a. m.
Redacción D10
HBeosunbUAAPms_.jpeg
Copa Libertadores
O’Higgins vence a Bahía y toma ventaja en la Libertadores
El chileno O’Higgins venció este miércoles por 1-0 al brasileño Bahía con un gol del argentino Francisco González, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, y se coloca en ventaja para avanzar a la tercera ronda, un pase que definirán en Salvador de Bahía la próxima semana.
Febrero 19, 2026 07:39 a. m.
Redacción D10
HBfJpbjWMAAitwy.jpeg
Copa Libertadores
Nacional Potosí da un tímido primer golpe ante el Botafogo
El Nacional Potosí venció este miércoles con un gol del boliviano Óscar Baldomar al Botafogo brasileño en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores disputado en los 4.000 metros de altitud de Potosí.
Febrero 19, 2026 07:20 a. m.
Redacción D10
HBfLxEmWAAAhnEL.jpeg
Copa Libertadores
Argentinos Juniors sorprende en su visita al Barcelona
El atacante Diego Porcel anotó este miércoles en Guayaquil el gol con el que Argentinos Juniors ganó por 0-1 a Barcelona y se acercó a la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores.
Febrero 19, 2026 07:14 a. m.
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-18 at 12.08.58 AM (1).jpeg
Copa Libertadores
Ledesma: “No tuvimos nuestro mejor día”
Eduardo Ledesma fue autocrítico tras el empate frente a Cristal, en el duelo de la segunda fase de la Copa Libertadores.
Febrero 18, 2026 10:25 a. m.
Redacción D10
