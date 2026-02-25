Sporting Cristal acaba con el sueño copero de 2 de Mayo

Sporting Cristal de Perú acabó con el sueño copero del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al derrotarlo por penales por 5-4 y así lograr su boleto a la Fase 3 dejando con las manos vacías al equipo paraguayo.

En un partido intenso donde ambos tuvieron situaciones, sobre todo el equipo local que careció de efectividad frente al arco rival que estuvo muy bien protegido por Ángel Martínez, figura estelar del Gallo Norteño en esta copa.

Con el 2-2 en la ida y el 0-0 en la vuelta, la serie se tuvo que definir en tanda de penales donde la efectividad estuvo del lado peruano al imponerse por el marcador de 5-4. El Gallo Norteño estuvo en ventaja en la serie, pero un penal clave desperdiciado por Fernando Cáceres le dio vida a Cristal.

Más tarde fallaría Coronel para que Cristal avance de ronda por intermedio del tiro del brasileño Cristiano. Dolorosa eliminación del 2 de Mayo que se despide con la frente en alto de su primera participación en la Conmebol Libertadores.