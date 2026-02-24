24 feb. 2026
Copa Libertadores

2 de Mayo busca otra gesta en Perú

El Sporting Cristal y el 2 de Mayo definirán este martes uno de los cupos a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo donde el equipo guaraní vuelve a Perú con hambre de hacer historia.

Febrero 24, 2026 07:14 a. m. • 
Por Redacción D10
El Gallo quiere repetir la hazaña en tierras peruanas.

Foto: @Libertadores

Al contrario de la vez pasada, cuando el 2 de Mayo afrontó el partido de visita con una ventaja de 1-0 en el encuentro de ida, esta vez lo tendrá más difícil, pues Cristal arrancó un empate a dos goles en Paraguay.

El resultado de la semana pasada hace que tanto peruanos como paraguayos estén obligados a ganar para saltar a la siguiente ronda, y en caso de empate tendrá que jugarse la clasificación en la tanda de penales.

El partido se jugará en el estadio Miguel Grau, del Callao, la portuaria provincia aledaña a Lima, una sede atípica para el Sporting Cristal, que acostumbra a jugar sus partidos internacionales en el Estadio Nacional.

El 17 de febrero en el Pedro Juan Caballero de Paraguay, los del entrenador brasileño Paulo Autuori marcaron dos tantos, obra de Yoshimar Yotún y un autogol del portero local Ángel Martínez.

Por su parte, los paraguayos igualaron el marcador con un gol marcado de cabeza de Matías Cáceres y también sumaron gracias a otro autogol del brasileño Cristiano, que juega en Cristal como defensa central.

Los celestes son sextos en el Apertura con 5 puntos en 4 fechas, tras un agónico empate 2-2 contra Universitario en la última jornada, en la que anotaron el peruano Yoshimar Yotún y el uruguayo Leandro Sosa.

Mientras, el 2 de Mayo, debutante en la Libertadores, ocupa la undécima posición de la liga paraguaya con solo dos unidades y perdió 0-1 contra Deportivo Recoletos en su último encuentro disputado.

El equipo ganador de esta llave se medirá en la tercera fase previa de la Copa Libertadores al vencedor de la eliminatoria que enfrenta al Carabobo venezolano y al Huachipato chileno.

Redacción D10
Carga Más