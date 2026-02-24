Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: Paso a paso

El chileno O’Higgins venció este miércoles por 1-0 al brasileño Bahía con un gol del argentino Francisco González, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, y se coloca en ventaja para avanzar a la tercera ronda, un pase que definirán en Salvador de Bahía la próxima semana.
El Nacional Potosí venció este miércoles con un gol del boliviano Óscar Baldomar al Botafogo brasileño en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores disputado en los 4.000 metros de altitud de Potosí.
El entrenador del Sporting Cristal, el brasileño Paulo Autuori, denunció este martes que recibió insultos de la hinchada rival durante el partido que enfrentó a su equipo contra el 2 de Mayo paraguayo por un billete a la fase 3 de la Copa Libertadores.