24 feb. 2026
Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: Paso a paso

2 de Mayo visita a Sporting Cristal de Perú buscando seguir haciendo historia y avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.

Febrero 24, 2026 08:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Sporting Cristal y 2 de Mayo chocan desde las 21:30 en Lima.

Redacción D10
