El Aborigen enfocado en la revancha copera

Su rival será el Juventud de Las Piedras de Uruguay, por la Fase 2 de la Libertadores 2026. Recordemos que en la ida el equipo de Víctor Bernay igualó sin goles en Montevideo; es decir que la serie se encuentra abierta para ambos equipos.

El enfrentamiento se llevará a cabo mañana en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:00. Los jueces designados serán chilenos. Como árbitro principal estará Cristian Garay. Los líneas, Carlos Benegas y Eric Pizarro. En el VAR estará Fernando Vejar.

Ayer, el plantel se movilizó a doble turno en su campo auxiliar ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo para posteriormente ingresar a la concentración en el Hotel Zielo a la espera del compromiso.