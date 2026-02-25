25 feb. 2026
Copa Libertadores

El Aborigen enfocado en la revancha copera

Guaraní jugará su partido del año, el duelo clave que lo ubicará en los próximos compromisos internacionales por lo mínimo hasta mitad de año: Fase 3 y Fase de Grupos.

Febrero 25, 2026 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Fernández_65894425.jpg

Listo. Diego Fernández será protagonista en la revancha.

Su rival será el Juventud de Las Piedras de Uruguay, por la Fase 2 de la Libertadores 2026. Recordemos que en la ida el equipo de Víctor Bernay igualó sin goles en Montevideo; es decir que la serie se encuentra abierta para ambos equipos.

El enfrentamiento se llevará a cabo mañana en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:00. Los jueces designados serán chilenos. Como árbitro principal estará Cristian Garay. Los líneas, Carlos Benegas y Eric Pizarro. En el VAR estará Fernando Vejar.

Ayer, el plantel se movilizó a doble turno en su campo auxiliar ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo para posteriormente ingresar a la concentración en el Hotel Zielo a la espera del compromiso.

Redacción D10
