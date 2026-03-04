04 mar. 2026
Fútbol Internacional

Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

Marzo 04, 2026 10:40 a. m. • 
Por Redacción D10
FILES-FBL-ESP-LIGA-RACISM

El estado de Kylian Mbappe preocupa.

Foto: AFP

Mbappé sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos.

Mientras, Mbappé se recupera en París junto a preparadores del Real Madrid, el galo Sébastien Devillaz y el español Willy Zurdo, fisioterapeuta del club y medalla de plata en los JJOO de Río 2016 en gimnasia rítmica.

Con ellos compartió una foto en sus redes sociales con un mensaje -“todo es cuestión de trabajo”- y regresará a Madrid el viernes para continuar su recuperación.

Por su parte, Bellingham se encuentra en Londres acompañado por Nico Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde enero de 2026, en su segunda etapa tras abandonar el club en 2023.

En el caso de Bellingham, el futbolista viajó a Inglaterra, de donde volverá a Madrid el jueves, para obtener la opinión de otro especialista, una vez la rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda le mantiene ya más de un mes fuera de los terrenos de juego, superando la previsión inicial.

Una segunda opinión que han seguido Mbappé y Bellingham y que, según informan a EFE fuentes del club, forma parte del proceso habitual de trabajo de Nico Mihic, y que mantiene en esta segunda etapa en la que la enfermería del Real Madrid no deja de aumentar.

La más grave, la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha que sufrió Rodrygo Goes el lunes ante el Getafe y que le tendrá alejado de los terrenos de juego de 10 a 12 meses.

Fútbol Internacional Kylian Mbappé Real Madrid
Redacción D10
