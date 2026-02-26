26 feb. 2026
Con ganas de pasar de fase

Después del empate sin goles la semana pasada en Uruguay, Guaraní recibe hoy a Juventud de Las Piedras (19:00) con el deseo de pasar a la Fase 3 de la Libertadores 2026.

Febrero 26, 2026 
Por Redacción D10
Sólido. Diego Fernández de buen momento.

El Indio, que viene de caer en el plano local con un equipo prácticamente alternativo y que le dejó algo relegado en la tabla, pretende olvidar este sabor amargo con una clasificación a la Fase 3 del certamen internacional.

Para este choque, el entrenador Víctor Bernay tendrá a disposición a Agustín Manzur y Alcides Barbotte, habituales titulares que por lesión se perdieron la ida. Por lo tanto, pondría un onceno muy parecido al que jugó el primer encuentro.

Por el lado visitante, el conjunto uruguayo también sería muy similar al que se vio en l primer compromiso.

La principal duda de Sebastian Méndez es la portería y de no poder contar con Sebastián Sosa, el arquero será Nicolás Rossi.

