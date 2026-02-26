Con ganas de pasar de fase

El Indio, que viene de caer en el plano local con un equipo prácticamente alternativo y que le dejó algo relegado en la tabla, pretende olvidar este sabor amargo con una clasificación a la Fase 3 del certamen internacional.

Para este choque, el entrenador Víctor Bernay tendrá a disposición a Agustín Manzur y Alcides Barbotte, habituales titulares que por lesión se perdieron la ida. Por lo tanto, pondría un onceno muy parecido al que jugó el primer encuentro.

Por el lado visitante, el conjunto uruguayo también sería muy similar al que se vio en l primer compromiso.

La principal duda de Sebastian Méndez es la portería y de no poder contar con Sebastián Sosa, el arquero será Nicolás Rossi.