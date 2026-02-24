24 feb. 2026
Huachipato y Carabobo definen pase a tercera fase de la Libertadores

El chileno Huachipato y el venezolano Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.

Febrero 24, 2026 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
HBdGENyXMAAvEQN.jpg

El ganador de la llave se enfrentará con Cristal o 2 de Mayo.

Foto: @Carabobo_FC

El encuentro se jugará en el estadio CAP de la localidad chilena de Talcahuano desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) y el equipo que avance asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno, dirigido por Jaime García, intentará dar vuelta a la serie para prolongar sus opciones de llegar a la fase de grupos del certamen, la cual ha disputado en las ediciones de 1975, 2013 y 2024.

“Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más, pero con el 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, declaró García.

Los ‘acereros’ llegan disminuidos tras la partida del canterano de 21 años Maximiliano Gutiérrez, quien acaba de ser cedido al argentino Independiente.

El extremo era importante en el ataque negriazul y había marcado tres goles en el inicio de la liga chilena.

Sin embargo, antes de disputar este encuentro, Huachipato consiguió un importante triunfo en casa por 2-1 frente a Palestino en el torneo local, que lo tiene como líder de la clasificación con tres triunfos al hilo.

García rotó al equipo como precaución, limitando los minutos de juego para los futbolistas que fueron titulares ante los venezolanos hace una semana.

Carabobo, entrenado por Daniel Farías, quiere hacer prevalecer su ventaja para lograr el pase y mantener la ilusión de jugar la ronda de grupos, que nunca ha disputado porque siempre ha quedado apeado en las fases previas en las cinco ediciones anteriores en que participó: 2017, 2018, 2020, 2023 y 2025.

Farías declaró, tras el triunfo en la ida, que la competencia internacional “no te perdona si te sientes complacido”.

El conjunto valenciano igualó el pasado viernes 1-1 en la liga venezolana frente a Metropolitanos con un equipo casi alterno y se ubica en el cuarto lugar con solo un triunfo en cuatro partidos jugados.

Carabobo es uno de los dominadores recientes del torneo de su país tras ganar el Apertura 2024 y el Clausura 2025, aunque perdió ambas finales de esos años por el título absoluto.

Farías no contará en este duelo con el mediocampista Juan Camilo Pérez, quien fue expulsado por doble amarilla en la ida.

El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador de la que componen el Sporting Cristal peruano y el 2 de Mayo paraguayo.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
HBeosunbUAAPms_.jpeg
Copa Libertadores
O’Higgins vence a Bahía y toma ventaja en la Libertadores
El chileno O’Higgins venció este miércoles por 1-0 al brasileño Bahía con un gol del argentino Francisco González, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, y se coloca en ventaja para avanzar a la tercera ronda, un pase que definirán en Salvador de Bahía la próxima semana.
Febrero 19, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
HBfJpbjWMAAitwy.jpeg
Copa Libertadores
Nacional Potosí da un tímido primer golpe ante el Botafogo
El Nacional Potosí venció este miércoles con un gol del boliviano Óscar Baldomar al Botafogo brasileño en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores disputado en los 4.000 metros de altitud de Potosí.
Febrero 19, 2026 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
HBfLxEmWAAAhnEL.jpeg
Copa Libertadores
Argentinos Juniors sorprende en su visita al Barcelona
El atacante Diego Porcel anotó este miércoles en Guayaquil el gol con el que Argentinos Juniors ganó por 0-1 a Barcelona y se acercó a la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores.
Febrero 19, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-18 at 12.08.58 AM (1).jpeg
Copa Libertadores
Ledesma: “No tuvimos nuestro mejor día”
Eduardo Ledesma fue autocrítico tras el empate frente a Cristal, en el duelo de la segunda fase de la Copa Libertadores.
Febrero 18, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HAWTnJvWQAEb_-0.jpeg
Copa Libertadores
Autuori se quejó del ambiente en el Río Parapití
El entrenador del Sporting Cristal, el brasileño Paulo Autuori, denunció este martes que recibió insultos de la hinchada rival durante el partido que enfrentó a su equipo contra el 2 de Mayo paraguayo por un billete a la fase 3 de la Copa Libertadores.
Febrero 18, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HBZyZ3CXAAArDL1.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo y Sporting Cristal igualan en un partidazo
2 de Mayo y Sporting Cristal no se sacaron ventajas en un partido que tuvo de todo por la ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores y que se definirá en Lima la próxima semana.
Febrero 17, 2026 11:40 p. m.
 · 
Redacción D10
