26 feb. 2026
Copa Libertadores

Guaraní vs. Juventud: Paso a paso

Guaraní recibe a Juventud por la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Febrero 26, 2026 05:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní vs. Juventud

Copa Libertadores Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-24 at 12.24.35.jpeg
Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: Paso a paso
2 de Mayo visita a Sporting Cristal de Perú buscando seguir haciendo historia y avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.
Febrero 24, 2026 08:39 p. m.
 · 
Redacción D10
HBdGENyXMAAvEQN.jpg
Copa Libertadores
Huachipato y Carabobo definen pase a tercera fase de la Libertadores
El chileno Huachipato y el venezolano Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.
Febrero 24, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HA7IidEXUAASPzq.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo busca otra gesta en Perú
El Sporting Cristal y el 2 de Mayo definirán este martes uno de los cupos a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo donde el equipo guaraní vuelve a Perú con hambre de hacer historia.
Febrero 24, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HBkTQr6W0AEpjt-.jpeg
Copa Libertadores
Tolima se lleva victoria ante el Táchira
El Deportes Tolima colombiano tomó ventaja en su serie de la segunda fase de la Copa Libertadores al ganarle por 0-1 al Deportivo Táchira venezolano en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal (oeste).
Febrero 20, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní 2.jfif
Copa Libertadores
Guaraní empata y define la clasificación en Asunción
El Aborigen de buen primer tiempo no aprovechó las chances y fue ampliamente dominado en la complementaria. El empate fue un justo resultado y deja la serie abierta.
Febrero 19, 2026 09:01 p. m.
 · 
Redacción D10
JUVENTUD VS GUARANI.png
Copa Libertadores
Juventud vs. Guaraní: Paso a paso
Juventud de Las Piedras recibe a Guaraní en Montevideo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:35 p. m.
Carga Más