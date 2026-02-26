Guaraní vs. Juventud: Paso a paso

El chileno Huachipato y el venezolano Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.
El Sporting Cristal y el 2 de Mayo definirán este martes uno de los cupos a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo donde el equipo guaraní vuelve a Perú con hambre de hacer historia.
El Deportes Tolima colombiano tomó ventaja en su serie de la segunda fase de la Copa Libertadores al ganarle por 0-1 al Deportivo Táchira venezolano en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal (oeste).