27 feb. 2026
Copa Libertadores

Deportes Tolima sufre y avanza entre el drama de los penales

El Deportes Tolima vivió este jueves una noche de máxima tensión en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: vio cómo el Deportivo Táchira le empató la serie en el tiempo añadido al vencerlo por 0-1 y sufrió un gol anulado por el VAR, pero desde el punto penal se impuso por 3-0 y resolvió su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Febrero 27, 2026 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
HCIwUhkXEAA6RVR.jpeg

El conjunto colombiano se metió en la siguiente fase.

Foto: @CDTolima

En la siguiente ronda, el equipo colombiano se medirá con el O’Higgins chileno.

El partido fue cerrado desde el inicio, con pocas ocasiones claras y mucha fricción en la mitad del campo. Tolima administraba el triunfo por la mínima diferencia conseguido en el encuentro de ida en Venezuela y parecía tener controlado el trámite, aunque sin profundidad suficiente para liquidar la eliminatoria.

En el segundo tiempo el equipo colombiano ganó presencia ofensiva con los ingresos de Luis Sandoval, Jersson González y Sebastián Guzmán. Al minuto 81 llegó el desahogo: González marcó dentro del área, pero el VAR intervino por una mano previa de Guzmán y el gol fue anulado. El 0-0 se mantuvo y la tensión aumentó.

Cuando el empate parecía sellar la clasificación local, llegó el giro dramático. En el segundo minuto añadido, una mano de Jader Valencia dentro del área fue sancionada como penal. Luis González ejecutó y marcó el 0-1 para el conjunto venezolano, lo que dejó la serie igualada 1-1 y provocó la definición desde el punto penal.

En el punto blanco el pulso fue nervioso y errático. Edwar López y Luis Sandoval convirtieron para Tolima, mientras que Brayan Rovira falló su disparo. Por el bando venezolano, José Balza vio su cobro atajado, Luis González desvió el suyo y Rodrigo Pollero lo envió por encima del travesaño.

Sebastián Guzmán asumió el último lanzamiento y lo convirtió con un remate potente a la escuadra derecha para sellar el 3-0 en la tanda y desatar la celebración en la ciudad colombiana de Ibagué.

Copa Libertadores Fútbol Internacional Deportes Tolima
Redacción D10
