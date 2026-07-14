Otra prueba franjeada

El primero de esos ensayos será hoy cuando el Decano reciba a Sportivo Luqueño en la Villa. El juego se disputará desde las 10:00 y será a puertas cerradas, permitiendo al cuerpo técnico probar variantes y darle rodaje al plantel en un encuentro que servirá como evaluación de cara a los desafíos que se vienen.

El viernes, desde las 20:00, Olimpia afrontará un atractivo amistoso frente a Flamengo, en Brasilia, en lo que será su última presentación de pretemporada.

La principal novedad en la jornada de ayer fue el regreso de dos futbolistas importantes. El portero Gastón Olveira y el lateral derecho Tim Payne ya se sumaron a los trabajos tras su participación en el Mundial 2026.

Vuelve Domínguez

El volante Javier Domínguez regresa al club tras su paso a préstamo por Atlético Tucumán durante el primer semestre y volverá a vestir la camiseta franjeada por expreso pedido de Vitamina Sánchez, quien considera que puede aportar una alternativa importante en la mitad de la cancha.