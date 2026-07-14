14 jul 2026
Olimpia

Otra prueba franjeada

Olimpia continúa con la puesta a punto de cara al segundo semestre de la temporada y esta semana tendrá dos exigentes amistosos para llegar de la mejor manera al inicio del torneo Clausura.

Julio 14, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Puesta a punto. Mateo Gamarra (izquierda) junto al volante Sebastián Quintana.

El primero de esos ensayos será hoy cuando el Decano reciba a Sportivo Luqueño en la Villa. El juego se disputará desde las 10:00 y será a puertas cerradas, permitiendo al cuerpo técnico probar variantes y darle rodaje al plantel en un encuentro que servirá como evaluación de cara a los desafíos que se vienen.

El viernes, desde las 20:00, Olimpia afrontará un atractivo amistoso frente a Flamengo, en Brasilia, en lo que será su última presentación de pretemporada.

La principal novedad en la jornada de ayer fue el regreso de dos futbolistas importantes. El portero Gastón Olveira y el lateral derecho Tim Payne ya se sumaron a los trabajos tras su participación en el Mundial 2026.

Vuelve Domínguez

El volante Javier Domínguez regresa al club tras su paso a préstamo por Atlético Tucumán durante el primer semestre y volverá a vestir la camiseta franjeada por expreso pedido de Vitamina Sánchez, quien considera que puede aportar una alternativa importante en la mitad de la cancha.

Olimpia Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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