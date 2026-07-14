Olimpia golea a Luqueño en amistosos

Olimpia completó una nueva jornada de preparación con saldo perfecto. El equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez disputó este martes dos encuentros amistosos frente a Sportivo Luqueño, en la Villa Olimpia, y se impuso en ambos, ratificando las buenas sensaciones que viene dejando en esta etapa de pretemporada.

En el primer compromiso, el Decano se quedó con la victoria por 3-1. Formó con Sebastián Lentinelly; César Olmedo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Juan Alfaro, Richard Sánchez y Pedro Zarza; Eduardo Delmás y Hugo Sandoval. Los goles franjeados fueron convertidos por Juan Alfaro, Eduardo Delmás y Richard Sánchez, en un partido en el que el equipo mostró intensidad y eficacia en ataque.

El segundo amistoso también tuvo claro dominio franjeado. Esta vez fue triunfo por 3-0 con una formación integrada por Lucas Verza; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alexis Vargas; Romeo Benítez, Alex Franco, Rubén Lezcano y Franco Alfonso; Derlis González y Braian Romero. Derlis González fue la gran figura con un doblete en los primeros minutos del encuentro, mientras que Franco Alfonso completó la goleada.

Más allá de los resultados, Olimpia continúa sumando minutos de fútbol y consolidando la idea de juego de su entrenador. El rendimiento colectivo y el aporte de varios futbolistas dejan un balance positivo en esta etapa de preparación, en la que el objetivo es llegar de la mejor manera al inicio de las competencias oficiales.

El próximo examen será de mayor exigencia. Este viernes, desde las 20:00, el Decano afrontará un amistoso internacional frente a Flamengo, en Brasilia, una prueba importante para seguir ajustando detalles antes del arranque del segundo semestre.