16 jun. 2026

Tim Payne

IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026
Olimpia
Los memes tras la llegada de Tim Payne a Olimpia
Rápidamente en las redes comenzaron a aparecer memes que toman con humor la llegada de Tim Payne a Para Uno.
Junio 16, 2026 12:26 p. m.
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Redacción D10