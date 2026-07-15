Nanni, conforme con el plantel que tiene

El entrenador Roberto Nanni destacó el buen trabajo que viene realizando el plantel y aseguró estar conforme con los jugadores que tiene a disposición.

En charla con la 1080 AM, el técnico argentino valoró la preparación del equipo y reconoció que existe la posibilidad de que algunos futbolistas puedan salir ante ofertas de transferencia, algo que forma parte de la realidad económica del club.

“Estamos conformes con el plantel que tenemos, sabemos que alguna salida podemos tener. Será un semestre duro”, expresó Nanni, quien entiende que Sportivo Ameliano necesita potenciar y también generar recursos a través de la venta de jugadores.